Salma Hayek se viste de azul y amarillo con lujoso look Balenciaga para apoyar a Ucrania

Salma Hayek es una de las mujeres más exitosas de Hollywood, además de una de las más bonitas. En esta ocasión no vamos a hablar de proyectos o de como impone tendencias, ya que también es una de las primeras famosas en alzar la voz cuando se necesita. La protagonista en “House of Gucci” decidió unirse a las distintas campañas para promover la paz y con esto que termine el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

La actriz apareció en la pasarela de Balenciaga con un look que llamó la atención de todos. Más allá de verse espectacular y radiante, la veracruzana apareció con los colores de la bandera de Ucrania. El motivo, levantar la voz por todas las personas que están sufriendo la invasión rusa en dicho país.

La protagonista de “The Eternals” no llegó vestida con esta prenda, sino que decidió cambiarse. Cuando se presentó a la pasarela con un conjunto inspirado en Balenciaga. Un vestido negro con una camisa azul cielo arremangada y unos botines negros.

¿Cuándo cambió de ropa?

La realidad fue Salma no dudó ni un segundo en cambiar lo que llevaba puesto por una camisa XXL que se encontraba arriba de los asientos de cada uno de los invitados. Dicha idea fue de Demna, el encargado de la pasarela. El motivo de este detalle era honrar a los afectados en Ucrania por la invasión de las tropas rusas.

La prenda que dejaron arriba de cada uno de los lugares de los invitados fue pensada en el esquema de oversize. Pero no solo tenían los colores de la bandera, sino que llevaba un mensaje donde contó su experiencia cuando Rusia intervino en Georgia. “La guerra en Ucrania desencadenó el dolor de un trauma que he cargado conmigo desde 1993, cuando lo mismo pasó en mi país y me volví un refugiado por siempre”, se puede leer en el mensaje.

Este bonito detalle se una a otras iniciativas como las que están realizando en fútbol. Donde se lanzan mensajes de paz previo a los partidos, ya sea con playeras o pancartas. Por ahora solo se puede esperar a que más famosos se unan a la lucha por la paz en Ucrania, tal y como lo hizo Salma en esta ocasión.

