The Batman y Nirvana: la conexión oculta entre DC y "Something in the way"

"The Batman", una de las películas más esperadas para este 2022, ha roto con todas las expectativas de los fanáticos del universo DC y las valoraciones no podrían haber sido más satisfactorias tanto de parte de los espectadores como de los críticos del séptimo arte.

"El Caballero de la Noche" regresó con Robert Pattinson como protagonista y tal parecer que rompió todos los esquemas establecidos gracias a su espectacular desempeño, lo mismo se repitió con el reparto de lujo que o acompañó, dejando como resultado una versión del héroe de Ciudad Gótica única que seguramente trascenderá por mucho tiempo más.

Este film sorprendió no solo a los fanáticos de Batman, también a los amantes de la música, y en particular de la banda de grunge Nirvana, quienes desde un inicio se percataron la producción del film utilizó una canción de la banda de Seattle para los tráilers que promocionaron la película desde hace meses.

¿Cuál es la conexión oculta entre DC y "Something in the way"?

Se trata de “Something in the Way”, tema que complementa el disco "Nevermind" (1991). Si bien no es de las canciones más populares de la banda, se caracteriza por tener un significado muy singular, ya que incluso por muchos años se pensó que era un relato autobiográfico de Kurt Cobain.

Este disco se convirtió en uno de los más reconocidos de la agrupación que conformaron Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohlde, ya que destacaron temas clásicos como “Smells Like Teen Spirit”, “Lithium” y “Breed”. Pero también sobresalió “Something in the Way”, una canción que Kurt Cobain interpretó en solitario.

La historia detrás del uso de este tema está en el hecho que el director de "The Batman", Matt Reeves, decidió inspirarse en la letra y en Kurt Cobain para crear a su versión del hombre que vemos detrás de Batman. Fue durante una entrevista para la revista "Empire", en donde Reeves confesó que mientras escribe le gusta poner música, por lo que a la par que elaboraba la construcción del personaje de Bruce Wayne escuchó “Something in the Way”.

Fue ahí cuando determinó que tanto la canción, como el vocalista de Nirvana, marcarían el curso de su film: “Fue cuando me vino la idea de que en lugar de hacer un Bruce Wayne que fuera el galán que hemos visto antes, existiera una nueva versión en la que venga de una enorme tragedia y se convierte en un solitario... (Robert Pattinson) tiene ese toque de Kurt Cobain en el que luce como una estrella de rock, pero también se siente que es un solitario“, declaró Reeves a la publicación.

SIGUE LEYENDO:

The Batman, ¿tiene escenas post créditos? Esto ocurre al final, por si te lo perdiste

The Batman: Zoe Kravitz revela que tomó leche como un gato para su papel de Gatúbela

Zoë Kravitz asegura que Gatúbela en “The Batman” es bisexual