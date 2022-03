Zoë Kravitz asegura que Gatúbela en “The Batman” es bisexual

“The Batman” llegará a las salas de cine este viernes 4 de marzo y los actores continúan realizado revelaciones sobre la cinta, como la más reciente de Zoë Kravitz quien reveló que su personaje, Gatúbela, en esta entrega es abiertamente bisexual.

La hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet ha dado de qué hablar tras el lanzamiento del tráiler de “The Batman”, pues los fanáticos ya han aplaudido su papel como Selina Kyle junto a Robert Pattinson, quien también ha recibido buenas críticas por su participación como el Caballero Oscuro.

Te puede interesar: The Batman: 5 detalles imperdibles que no debes dejar pasar antes de su estreno | VIDEO

En entrevista para Pedestrian, la actriz de 33 años señaló que el tema de la bisexualidad surgió por la relación de Selina Kyle con su mejor amiga Anika, pues existe una unión fuerte entre ellas que bien podría llevarlas a un romance: “Definitivamente así es como la interpreté, tenían algún tipo de relación romántica”.

Zoë Kravitz y Robert Pattinson en "The Batman". Foto: AP

Matt Reeves reacciona a Gatúbela

El director de la cinta, Matt Reeves, habló sobre la declaración de Zoë Kravitz sobre su papel de Gatúbela y añadió que la película se apega al personaje de Selina Kyle y, aunque todavía no se transforma ya da señales de que lo hará.

“Hablé con Zoë y una de las cosas que me dijo y que me encantó fue que: 'Se siente atraída por los abandonados porque ella fue abandonada, y por eso quiere cuidar de estos rechazados, ya no quiere ser así, y Anika es como una abandonada y la quiere’”, detalló.

Te puede interesar: The Batman: El Acertijo de Paul Dano está inspirado en este famoso asesino serial

Reeves indicó que no se declara bisexual a Gatúbela en la película, sin embargo, “puede interpretarse que sí lo es” debido a relación que tiene con Anika que describió como “profundo y tremendo” más allá de lo sexual.

"Ella tiene una intimidad con ese personaje y es un cariño tremendo y profundo por ese personaje, más que algo sexual, pero se pretendía que hubiera una relación bastante íntima entre ellas”, añadió.

SIGUE LEYENDO:

Neymar Jr. se luce en el batimóvil y demuestra que podría ser el próximo Batman; ¡a un lado, Robert Pattinson!

Antes de The Batman, ve estas 5 películas de Matt Reeves para familiarizarte con su estilo

Batman y Catwoman: Así lucen los actores y actrices que los han interpretado en el cine y la tv