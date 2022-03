The Batman, ¿tiene escenas post créditos? Esto ocurre al final, por si te lo perdiste

Fue este miércoles 2 de marzo cuando "The Batman" llegó a los cines de México tras meses de espera y grandes expectativas generadas entre los millones de fanáticos del personaje, quienes pudieron disfrutar de un film mucho más oscuro dirigido por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, en el papel de Bruce Wayne.

Esta nueva producción ha generado gran curiosidad entre aquellos los fans de los cómics de DC que ya acudieron a los cines y descubrieron escenas en los últimos minutos de la proyección, por lo que se comenzaron a cuestionar acerca de lo que se tratas estas escenas post créditos.

La nueva película sobre "El caballero de la noche" no podría contribuir más aún a la satisfacción, beneplácito y expectativas de los admiradores del famoso personaje, ya que esta producción, además de presumir de haberse ganado el reconocimiento de la crítica especializada, ha dejado sorprendido al público debido a sus escenas finales.

¿Hay escenas post créditos en "The Batman"?

Robert Pattinson convenció a los fans de los cómics de DC. FOTO: Especial

No obstante, ahora tras el estreno en cines, muchos se preguntan si el film cuenta con escenas post créditos y si es así, qué es lo que posiblemente se perdieron quienes ya acudieron a disfrutar de esta proyección. Así que sin espolear compartiremos qué es lo los asistentes a las salas verán tras la última aparición de Bruce Wayne.

A continuación explicaremos qué es lo que podrás observar en la etapa de post créditos y así puedas decidir si vale la pena quedarse más tiempo en la sala de cine, eso sí, es información libre de spoilers. Hay que recordar que el preestreno de "The Batman" generó opiniones encontradas acerca del rol que tomaría Robert Pattinson al portar el famoso traje del murciélago.

Y aunque fueron muchas las críticas que recibió el actor en un inicio, terminó convenciendo al exigente público, lo que se vio reflejado en los numerosos comentarios que los internautas realizaron en torno al film. Fue por ello que pudieron revelar acerca de algunos detalles que suceden al final de la película y que pocos llegaron a percatarse.

Hay que hacer énfasis en que la película no sigue el modelo tradicional de otras historias sobre superhéroes en donde muchos fans, como ocurrió con producciones de Marvel como "Avengers", esperaban un adelanto de las siguientes películas que llegarán próximamente a las salas de cine.

Por eso queremos aclarar que con "The Batman" no ocurrió así, por lo cual no encontrarán escenas post créditos. Por lo que esa última escena que podrán observar que cierra la proyección es la última y nadie podrá ver ningún material extra ni exclusivo ni mucho menos inédito, el cual abría dejado abierta la posibilidad de una segunda parte, o sobre alguna historia paralela acerca de algún personaje destacado del film.

