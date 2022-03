Netflix suspende producciones en Rusia por invasión a Ucrania

Netflix se suma a las acciones contra Rusia por la invasión a Ucrania suspendiendo los proyectos realizados en ese país, además se negaron a transmitir canales púbicos afiliados al Kremlin que es parte de una nueva ley que entró en vigor este 1 de marzo como condición para continuar operando.

Diversos medios, entre ellos Variety, señalan que el gigante de streaming ya evalúa las consecuencias de la decisión, pues tenían en marcha cuatro proyectos originales en Rusia que incluyen la serie “Anna K” basada en la novela “Anna Karenina” de León Tolstói.

En 2021 la plataforma lanzó su servicio en ruso y ya cuenta con un millón de suscriptores, sin embargo, se ha señalado que no generará gran impacto pues significa un pequeño porcentaje de los 222 millones que tiene en todo el mundo, informó LA Times.

Además de suspender las producciones, Netflix se negó a transmitir 20 canales que están afiliados al Kremlin como el Canal de la Iglesia Ortodoxa, esto como parte de una nueva ley que entró en vigor este 1 de marzo como condición para continuar con sus operaciones en Rusia.

"Dada la situación actual, no tenemos planes de añadir estos canales a nuestro servicio”, señaló un vocero de la plataforma en entrevista con Deadline.

Artistas rechazan invasión rusa

Gobiernos de diversos países han anunciado sanciones para Rusia ante la invasión a Ucrania, una medida a la que se suma la industria del entretenimiento pues cantantes, compañías e importantes festivales han informado de la cancelación de eventos y pausa a proyectos hasta que se ponga fin al conflicto.

Disney informó este lunes que suspenderán el lanzamiento de nuevas películas como rechazo a la invasión rusa y añadieron que “tomará futuras decisiones comerciales” conforme avance el conflicto. Warner Bros. lanzó un comunicado en el que señala que cancelarán el estreno de “The Batman” que sería este viernes 4 de marzo.

Por otra parte, el Festival de Cine de Cannes informó a través de un comunicado que en la edición de este año -que se celebrará en mayo- no se invitará a producciones rusas, una decisión que podría cambiar si el conflicto llega a su fin con resultados favorables.

Cantantes también han cancelado conciertos en Rusia ante el conflicto, como el caso de Green Day quienes tenían planeada una presentación el 29 de mayo en el Estadio Spartak de Moscú. The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Pop, Placebo y Bring Me The Horizon hicieron lo mismo.

