Qué espléndido: Esto fue lo que 'El Tigre Azcárraga' le regaló a Toño de Valdés en su boda

Uno de los comentaristas deportivos más queridos de México es, sin lugar a dudas, Toño de Valdés, quien ha narrado diversas justas deportivas de gran relevancia, entre las cuales destacan Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, Superbowls y hasta Series Mundiales.

No importa si eres fanático del deporte o no, cualquier mexicano con televisión abierta ha escuchado al menos una vez su voz, la cual sigue relatando los mejores momentos del deporte.

Aunque lo que pocos saben, es que, a pesar de su gran potencial, en un inicio su sueldo era apenas significativo y su papel en Televisa, aunque no era menor, no ameritaba que tuviera un trato directo con Emilio Azcárraga Milmo, mejor conocido como 'El Tigre Azcarraga', personaje que conoció en persona hasta que se decidió a invitarlo a su boda.

Hecho que tuvo lugar a mediados de 1987, año en el que Toño de Valdés consideró a su jefe entre los invitados a su boda, sin imaginar que tan solo concretar una cita para darle su invitación sería una verdadera peripecia.

Pues antes de lograr invitarlo acudió varias veces a su oficina, pero por una u otra razón, no daba con él, hasta que un día su secretaria le dijo que podía esperar a que volviera de un compromiso, ante lo cual, el comentarista aceptó encantado, sin saber que terminaría esperando dos horas para ver a 'El Tigre Azcárraga', quien aparentemente había tenido que salir por la muerte de una persona cercana.

"Llegué a su oficina y (su secretaria) me dice 'sabes qué, no va a venir el señor porque murió una persona muy cercana y le digo ok. (Entonces ella me dijo) 'ah mira, lo tengo en el teléfono, dice que si lo esperas' y ahí tienes a su pendej*, porque no hay otra palabra", confesó Toño de Valdés en una entrevista para 'Entre Camaradas.