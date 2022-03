"Euphoria" rompe este récord en México y ya es la serie más vista de HBO Max en Latinoamérica

Con apenas una semana de haber concluido la segunda temporada de "Euphoria", creada por Sam Levinson, la serie es hasta el momento el contenido más visto en Latinoamérica para HBO Max, alcanzando hasta 8 trending topics en redes sociales a lo largo de diferente países como México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile.

La serie protagonizada por Zendaya, quien fue la ganadora más joven del Emmy® a la Mejor Actriz de Serie Dramática por su interpretación de Rue, se ha ganado el corazón de los mexicanos frente a otras películas o series. Tal fue el suceso, que los dos últimos episodios enloquecieron las redes sociales, generando reacciones de asombro en millones de jóvenes.

Y hay más récords para "Euphoria"

Es un hecho que "Euphoria" no pasa desapercibida para millones de personas que la ven en HBO Max. Por lo tanto, las tendencias que genera domingo a domingo son tales que, en suma, han alcanzado más de 378 mil menciones en redes sociales.

Aunado a esas tendencias y trending topics, la serie ha logrado posicionar entre sus hashtags más populares los temas: #Lexi #Fezco #EuphoriaDay #Euphoria #EuphoriaHBOMax, #EuphoriaFinale #Maddy #Cassie.

Por lo tanto, las charlas que se han mantenido más activas entre los usuarios son en torno a las decisiones de Rue; las acciones de Nate y la petición a la marca de la siguiente temporada.

¿De qué trata "Euphoria"?

Para este momento, es posible que estés leyendo este artículo y aún no hayas visto "Euphoria". No te preocupes, te explicamos de qué trata y la razón para que no te la pierdas.

En "Euphoria" puedes seguir la historia de Rue, quién desde el primer episodio cedió su amor al conocer a Jules y ahora en la segunda temporada, la vimos debatirse cada episodio frente a su adicción. Desde que conocimos a Lexi, ha salido poco a poco de la sombra de su hermana hasta debutar en el escenario e incluso robarnos el corazón, mientras más se acercaba a Fezco.

Y la amistad más leal que creímos indestructible, se rompió en esta última entrega. Todos los personajes nos regalan siempre momentos épicos y frases icónicas que serán recordadas para siempre.

Si aún te queda alguna duda, ve a buscar "Euphoria" a HBO Max y disfruta de sus dos temporadas, así como los especiales disponibles para saber todos sus detalles, todo ante la espera de la tercera temporada.

