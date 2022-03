Tras vivir en la calle, pedir limosna y perder exclusividad, esta actriz firma contrato y la reciben en VLA

Recientemente ha llamado la atención de los reflectores dentro del gremio del espectáculo que una actriz recientemente firmó contrato con una de las televisoras más importantes del país, esto luego de tener un duro pasado.

Tras dejar las telenovelas ante la falta de trabajo luego de perder su exclusividad en Televisa y quien antes de alcanzar la fama tuvo que vivir un tiempo en las calles como indigente y no tenía para comer, ahora se ha colocado en el centro de los reflectores tras aparecer en Venga la Alegría luego de debutar en TV Azteca.

Se trata de Patricia Navidad, mejor conocida como Paty navidad, quien nació en Culiacán, Sinaloa, el 20 de mayo de 1973; es una actriz y cantante mexicana quien ha logrado destacar dentro del mundo de la actuación, conducción y la música.

Sin embargo, su carrera no siempre estuvo en cercanía en el éxito, pues Paty Navidad tuvo momentos difíciles antes de triunfar en la Ciudad de México, esto cuando vivía en Sinaloa, pues ha revelado que en aquellos tiempos no tenía solvencia económica e incluso no le alcanzaba para comer, además de que pedía dinero en el metro cuando cantaba y llego a dormir en las calles sin tener un techo.

Como se recordará, su último proyecto en la televisora de San Ángel, Televisa, fue en “Por amar sin ley” en el año 2019 y tras llegar la pandemia, en 2020, la actriz generó diversas polémicas luego de que confesó que ella no creía que existiera el Covid-19 y que la pandemia era un invento, y estas declaraciones le cerraron diversas puertas.

Bajo este panorama la propia Paty Navidad ha revelado que estuvo alejada del medio artístico porque no le daban trabajo y reveló que en Televisa le informaron que no tenían nada para ella, por lo que TV Azteca le dio una oportunidad en el reality MasterChef Celebrity.

Recientemente fue durante una entrevista en Ventaneando que Navidad comentó que la llamaron de la Televisora del Ajusco, pero que al inicio ella no quería ser traicionera pos su antigua empresa, sin embargo, confesó que temió por no volver a tener trabajo dentro del gremio del espectáculo.

"Me la he pasado haciendo castings, tocando puertas y pues no se abrían y ahora estoy sumamente agradecida con TV Azteca porque para mí es muy valioso retomar los escenarios, en Televisa pregunté si había algún problema y me dijeron que no, pero no me dieron trabajo, podría ser que me tenían (vetada) pero no me lo dicen, yo no sé”, contó la actriz.