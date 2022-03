¿Pepe Aguilar quiere ser abuelo pronto? Esto fue lo que dijo el padre de Ángela y Leonardo | VIDEO

Pepe Aguilar es considerado como una de las figuras más importantes de la música ranchera, ahora es de los pocos exponentes que porta el traje de charro y canta para poner el alto el nombre de México en todo el mundo.

El artista junto a sus dos hijos Leonardo y Ángela Aguilar han hecho que la gente se siga interesando por aquellas canciones en mariachi y rancheras que son herencia de Don Antonio Aguilar.

La dinastía de los cantantes es muy importante para la industria y así como Pepe ha logrado que sus hijos sean las promesas del género, le preguntaron si desea convertirse próximamente en abuelo y que la familia de aristas siga expandiéndose.

El intérprete de “Por mujeres como tú” y “Prometiste” se extrañó mucho por los cuestionamientos de un reportero de Despierta América, pero contestó la incómoda pregunta.

“Que la boca se te haga chicharrón, en ese momento no sé ni que es esa palabra”, dijo al principio, pero todo era una broma, pues inmediatamente aclaró sus palabras y dijo la verdad.

“Mira los décimos de la providencia dicen que lo que va a suceder, sucederá, entonces en el momento que ellos quieran dar ese paso no me van a preguntar, ni el novio ni la novia me va a decir”, expresó.

Cabe señalar que Pepe Aguilar tiene cuatro hijos, José Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela, todos mayores de edad y los dos últimos con un gran futuro en la música, por lo que muchos pueden pensar que con un hijo podrían cambiar sus prioridades.

Cabe señalar que Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar acaban de anunciar su gira “Jaripeo sin fronteras” con la que llegarán a diversas ciudades de la república mexicana.

Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar llegarán a México con “Jaripeo sin fronteras"; estas son las fechas

Danna Paola, ¿imita a Ángela Aguilar? Se viste con mismo look de la hija de Pepe Aguilar: FOTOS