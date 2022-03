¡Sin pudor! Tania Rincón revela bochornoso defecto durante pelea con Andrea Escalona

Tania Rincón dejó de lado su popularidad en "Venga la Alegría" para abrir paso a la polémica tras su llegada a "Hoy", pues los rumores sobre una rivalidad con una de sus compañeras es cada vez más fuerte y la conductora la evidenció una vez más durante uno de los juegos en el matutino.

La exconductora de "Guerreros 2020" ha sido blanco de controversia por la mala relación que el público ha notado entre ella y Andrea Escalona, pues no es la primera vez que se reclaman en medio de una dinámica en la que las risas han quedado de lado por acciones que pondrían al descubierto un conflicto.

Tal y como sucedió este martes cuando realizaban uno de los juegos, pues al llegar el turno de Tania Rincón le hizo saber -con un mal gesto- a su compañera que no estaba siguiendo las reglas, pero fue la reacción de Escalona la que algunos calificaron como sarcástica.

"El reglamento dice que no te puedes quitar los tacones", dijo Tania Rincón. "¡Ah! ¿Quieres que me los ponga? Con mucho gusto me los pongo por ti", respondió Andrea Escalona mientras se ponía de nueva cuenta los zapatos.

Fuerte confesión de Tania Rincón

En medio de la discusión sobre las reglas del juego, Tania Rincón intentó disminuir la tensión que existe entre ella y su compañera de cámaras para evitar que surgieran una vez más los rumores sobre una rivalidad entre ellas, pero no tuvo éxito y en su lugar hizo una bochornosa confesión.

Raúl Araiza le externó a Tania Rincón que también podía quitarse los zapatos para competir, tal y como lo planeaba Andrea Escalona con el propósito de poder correr con mayor facilidad; sin embargo, la conductora reveló que no se quitaba los zapatos porque le huelen los pies.

Aunque desató risas entre sus compañeros y trató de mostrar su sonrisa ante la cámara, la tensión del momento se hizo notar por el resto de los conductores al no emitir ningún tipo de comentario o continuar con la broma de su compañera.

