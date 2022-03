Lucerito Mijares revela con FOTOS su más grande amor: “Me inspira, me llena de magia”

El pasado fin de semana, Lucerito Mijares sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram al publicar una serie de fotografías con las que expresó con toda claridad lo que es el verdadero amor de su vida, por lo que la joven actriz y cantante se ganó el reconocimiento de su público y el de su propia madre, quien le expresó su total apoyo con tal de verla feliz.

La hija de Manuel Mijares y Lucero aprovechó el Día Mundial del Teatro para revelar que es esta parte de la industria del espectáculo la que la ha apasionado más, pues señaló que actuar la hace inspirarse y llenarse de magia, por lo que es completamente feliz cuando se encuentra sobre un escenario.

“¡Gracias a toda la gente que hace teatro porque me han introducido a un mundo que amo, que me inspira, me llena de magia y me hace tan feliz! ¡Que nunca muera el teatro! Los amo”, escribió la joven de 17 años para acompañar una serie de diez fotografías en las que aparece junto a algunos de los actores con los que compartió créditos en la puesta en escena llamada “La Jaula de las Locas”, en la cual hizo su debut actoral el pasado mes de julio de 2021.

Tras la publicación de Lucerito Mijares, sus seguidores se volcaron en halagos y felicitaciones, además, la reconocieron por lograr hacer lo que le gusta pese a su corta edad, además, algunos también le pidieron que no deje de lado su carrera como cantante pues consideran que tiene el talento suficiente para triunfar en ambas facetas.

Cabe mencionar que, Lucero también hizo acto de presencia en la publicación de su hija menor y se mostró sumamente orgullosa de que tenga la pasión y la convicción para seguir sus sueños. “Un mundo de arte y magia… qué alegría me da que ames tanto algo, que siendo tan joven tengas esa pasión que te lleva a perseguir y lograr tus sueños”, escribió “La Novia de América”.

Lucero se llevó muy buenos comentarios por la excelente madre que es. Foto: Especial

El comentario de Lucero para su hija conmovió a decenas de sus fans, quienes no dudaron en reconocerlas por la excelente relación que mantienen, “Qué linda relación de madre e hija, amo como se apoyan”, “Qué lindo que la acompañes a todas sus obras y que la ayudes a cumplir sus sueños”, y “Qué bonito que cuente con todo tu apoyo”, son algunos comentarios que desató el comentario de Lucero para Lucerito Mijares.

