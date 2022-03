"Quería ser como yo": Graciela Mauri rompe el silencio sobre "envidia" hacia Lucero

Aunque la guerra más grande entre protagonistas de telenovelas infantiles fue entre Daniela Luján y Belinda, años antes hubo rumores de presuntas envidias entre otras dos pequeñas artistas que comenzaban su carrera en el mundo del espectáculo.

Las niñas involucradas eran Lucerito y Graciela Mauri, ya que la primera grabó la segunda telenovela infantil transmitida en México, mientras que la hermana de Toño Mauri fue la pionera en el mundo del espectáculo de niños.

Por ende, mucho se rumoró que Graciela Mauri le tenía envidia a Lucero, quien terminó por ser la niña que protagonizaba la telenovela que sustituyó 'Mundo de Juguete'.

No obstante, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Graciela Mauri finalmente rompió el silencio y reveló toda la verdad en torno a la supuesta rivalidad.

Sobre esto, confesó que ella nunca fue educada para desarrollar envidias, por lo cual vio de lo más natural que Lucero protagonizara otra novela infantil.

"Un niño no tiene esa maldad de tener envidia, coraje o... no, es que si no te lo fomentan no existe en ti, y en mí nunca jamás, ni ahí ni nunca, no nos lo inculcaron, mis papás no eran así", reveló en 'El minuto que cambió mi destino'.