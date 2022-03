Lucerito Mijares confiesa que no es "normal" por haber crecido con fama

Lucerito Mijares, quien tiene 17 años, se ha convertido en una de las jóvenes mexicanas más buscadas en la actualidad, pues tiene una voz privilegiada y día a día sorprende a sus fans con sus avances. No ha tenido un debut, sólo ha participado en conciertos de sus padres, pero podría sorprendernos pronto. Ahora se volvió tendencia por asegurar que no es una china “normal”.

"Creo que desde muy chiquita estoy muy acostumbrada a la fama, para mí esto es como una vida normal porque creo que no soy una niña muy normal. Tengo unos papás no tan normales, pero ya estoy un poquito acostumbrada", comentó para la revista Quien durante el montaje de la obra Torch Song, en el Teatro Milán, en la CDMX.

¿No le agrada la fama a Lucerito Mijares?

Lucerito reconoció que tener siempre los reflectores, las críticas y los malos comentarios es algo difícil, pero no los toma en serio, sólo el cariño que le expresa constantemente la gente: "A veces los comentarios malos (en redes sociales) eran raros, pero no me afectan mucho. No lo sé (ser hija de Luero), porque no he vivido de otra forma, siempre lo he sido. Mi vida no ha sido normal", insistió.

Gracias a la educación que ha recibido por parte de sus padres, la joven se ha enfocado en su carrera en lugar de detenerse por las críticas de algunas personas. Y en las imágenes que ha compartido en redes sociales, se puede ver lo cercanos que han sido sus papás con ella desde que era muy pequeña.

La hija pequeña de la “novia de América” aspira a abrirse un camino en la industria musical, lo cual sin duda logrará gracias a su talento y las puertas que le pueden abrir José Manuel Mijares y su madre, Lucero.

