Lucerito Mijares pierde sus rizos; aparece RUBIA y LACIA e impacta con radical cambio de look | FOTOS

Lucerito Mijares es una adolescente que, con el paso de los días, va aflorando más y más el talento que le heredaron sus padres. Ambos cantan y actúan, ella por consecuencia ha comenzado a hacer lo mismo; ya se ha subido al escenario para cantar a lado de los dos y el público aceptó con aplausos sus interpretaciones.

Sin embargo, el teatro se está convirtiendo en una de sus más grandes pasiones. Desde hace mucho, ha posteado su relación con actores que, aunque no son muy afamados, disfruta de su compañía y les aprende mucho cada que está con ellos.

En esta ocasión, compartió una serie de imágenes donde aparece caracterizada con un atuendo japonés y una peluca que la hacen lucir irreconocible, pero igual de hermosa, pues su sonrisa es inigualable y esa nunca la borró.

Lucerito Mijares se vuelve rubia

Tal parece que prónto podríamos disfrutar de alguna obra protagonizada por Lucerito Mijares, pues ella misma ha dicho que se ha convertido en su pasión y con la arrolladora personalidad que tiene, seguro se convierte en una afamada actriz.

"Gracias a toda la gente que hace teatro porque me han introducido a un mundo que amo, que me inspira, me llena de magia y me hace tan feliz! Que nunca muera el teatro! Los amo. P.D Me faltaron muchas fotos pero no caben! Bye", escribió la hija de Manuel Mijares y Lucero.

Aunque las fotos son una colección de sus diversas visitas al teatro, hubo dos donde aparece vestida con un kimono y una peluca rubia. Así mismo, los histriones aparecen a su lado sonrientes de lo bien que se sienten juntos.

¿Qué opinaron sus seguidores?

Por supuesto que las fotos generaron varios comentario de sus seguidores, la gran mayoría la elogió y sigue admirándola por su increíble voz. Sin embargo, destacaron los comentarios de algunas personalidades

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, le mandó emojis con ojos de corazones. Lucero, su madre, le dedicó unas palabras: "Un mundo de arte y magia… qué alegría me da que ames tanto algo, que siendo tan joven tengas esa pasión que te lleva a perseguir y lograr tus sueños", mientras que Chantal Andere le dejó corazones.

