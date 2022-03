Yordi Rosado lleva 2 semanas sin ir a Miembros al aire; ¿por qué estaría relacionado Luis de Llano?

Con la salida de Mauricio Mancera y Eduardo Santamaría del programa Miembros al Aíre, José Eduardo Derbez y Yordi Rosado se sumaron al elenco principal del show que también conducen Jorge "El Burro" Van Rankin, Paul Stanley y Raúl Araiza.

Sin embargo, desde hace dos semanas, el exproductor de Otro Rollo no ha participado en esta entrega que llega todos los miércoles a Unicable. Esta situación ha comenzado a poner en alerta a los fans del conductor.

En la cuenta de Instagram del programa se encuentran algunos comentarios preguntando en dónde está Yordi, aunque algunos más festejan que el conductor no se encuentre entre los estelares.

La última vez que el también conductor de EXA estuvo en el show fue el 9 de marzo, cuando Miembros al Aire tuvo como invitada a Nashla Aguilar.

Desde entonces han pasado dos semanas sin que el autor de ¡Sin pretextos! Cambia el no por el puedo no se ha presentado a trabajar junto con sus colegas.

José Eduardo Derbez reprocha a Yordi Rosado revivir la polémica entre sus papás

Esto ha comenzado con una serie de especulaciones que relacionan esta ausencia con los ocurridos en La Entrevista con Yordi Rosado unas semanas antes.

Fue el 6 de marzo de 2022 cuando Yordi lanzó en su canal de YouTube una charla que sostuvo con Luis de Llano, en la cual productor aseguró que su relación con la cantante Sasha Sokol estuvo sustentada en el amor.

Dos días después de esto, a unos horas de que culminara el Día Internacional de la Mujer, la también actriz publicó un hilo en Twitter en el que dio a conocer que para ella la relación con el hijo de Rita Macedo había sido abusiva, ya que él tenía 39 años de edad, mientras que ella 14.

Esto provocó diversas críticas en contra del realizador y en contra de Rosado, a este último diversos internautas le pidieron que bajara el video de las redes, debido a que consideraban que hacía apología de la violencia que había sufrido la ex-Timbiriche.

Finalmente, el conductor publicó un video excusándose de la situación, argumentando que no podía ser parcial con sus invitados, debido a que era necesario escuchar su versión sin juzgarlos y escuchando todo lo que querían decir.

Sin embargo, al contrario de lo que hace con todos sus videos, para la charla con De Llano, Yordi no publicó ningún extracto individual para promocionar sus visitas.

Por si la especulación fueran poca, durante la conversación que sostuvo el conductor con Daniel Sosa a una semana de que estalló la polémica, hubo un instante en el que el standupero dijo unas palabras que hicieron llorar al entrevistador.

En ellas, el comediante hablaba de la relevancia del trabajo que hace el exproductor de Otro Rollo, de cómo lo inspiró y cómo se ha convertido en un referente que ha podido cambiar su vida gracias a él.

"No sabes lo increíble que es en este momento que me digas esto. En este momento además específico, es importante para mí y me cae increíble", dijo Rosado.