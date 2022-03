Cancelan a Yordi Rosado en redes por la "falsa humildad" de los invitados a su podcast

Yordi Rosado ha estado envuelto en mucho polémica últimamente. Esto tras entrevistar a Luis de Llano y que Sasha Sokol lo acusara de abuso, así como por las declaraciones de Roberto Palazuelos, en las que sostuvo que presuntamente asesinó a alguien en “defensa propia”. Ahora, los usuarios de redes sociales aseguraron que sólo entrevista a gente con “falsa humildad”.

"Yo he buscado que en este espacio podamos conocer realmente... conocerlos como personas, sus historias sus éxitos, sus fracasos, sus errores, y a partir de esto que todos podamos aprender", mencionó Yordi recientemente sobre toda la controversia.

También opinó que gracias a su trabajo se ha abierto la posibilidad de hablar de ciertos temas, "y siempre, con mis invitados, para que puedan platicar lo que cada uno quiera, y yo respetando esta información para que después cada quien haga con ella lo que crea más conveniente", dijo.

Sin embargo, en redes sociales lo han criticado por siempre invitar gente “privilegiada” y con “falsa humildad”; incluso, usuarios de TikTok le han hecho parodias de cómo lucen sus entrevistados.

También lo tunden en Hoy

En una emisión del programa Hoy, una de las conductoras mencionó que no era recomendable ir a entrevista con Yordi, pues pueden hablar de más. "Sabes qué, no hay que ir nunca con Yordi. Ay Yordi”, expresó Galilea Montijo. Volteas con Yordi y entonces te metes y pues no”, consideró la conductora tapatía. Ante eso, Andre Legarreta salió a defender a Rosado, Más bien lo que sale de tu boca, él qué culpa tiene”, afirmó, sin que la “discusión” continuara. Sólo es cuestión de tiempo para saber qué otras celebridades irán al podcast del ex Otro Rollo.

