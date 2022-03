Exatlón All Star: Nataly queda ELIMINADA tras problemas con LOS ROJOS y el rechazo de dos medallas

Un domingo que atraviesa Exatlón All Star donde todos los atletas dieron lo mejor de sí mismos para evitar llegar al temido Duelo de Eliminación dónde uno tendrá que despedirse de sus compañeros.

En este caso, Antonio Rosique anunció que Nataly Gutiérrez fue la elegida por el menor número de victorias. Asimismo, dos azules estarán acompañándola, Doris del Moral (ya había abandonado el reality) y Javi Márquez.

¿Qué dijeron los atletas?

Nataly Gutiérrez: "Las ultimas semanas mi rendimiento bajó por aspectos emocionales y mentales. Si me jugó un poco extrañar a mi hija, pues la he visto dos veces en meses, me duele todos los días, pero voy a luchar y seguir aquí. Voy a respetar a mis rivales que son amigos mías y luchar por el equipo Rojo".

Javi Márquez: "Creo que mi ruta se está atrasando. Voy a entregar todo de mi, es lo que merecemos. Voy a luchar, entregar mi corazón. Decirle a mi esposa que voy a sobrevivir, lo haré bien. Quiero llegar a la casa con el trofeo".

Doris del Moral: "Vengo contenta, ya sé lo que es resucitar. Estoy muy contenta, pues tengo una relación tóxica con el circuito. Admiro a mis rivales, que no tengan duda de que voy a dejar lo mejor de mi. Lo voy a hacer bien".

Ya durante el encuentro, las cosas comenzaron a marchar parejas, pero como si honor se tratara, el único hombre de la competencia comenzó a sacar la casta y ganó sus carreras casi de manera simultánea, dejando en apuros a Nat y Doris, quienes ya lucían muy exhaustas.

Durante una de las carreras, Dynamom se lesionó la rodilla al grado de que el médico acudió a revisarla. Ella argumentó que no se golpeó, pero se le fue de lado solamente. Por suerte, las cosas no pasaron a mayores y pudo continuar en la competencia; su coraje fue tal que ganó.

El orgullo de la basquetbolista fue tal, o sus ganas de volver a casa para ve a su hija, que rechazó en dos ocasiones una medalla que le significaba una vida. Esto ocurrió al principio y cuando le restó una sola vida; sin embargo, terminó perdiendo con Javi Márquez.

Nataly Gutiérrez se despide de Exatlón All Star

La basquetbolista dijo que llegó como novata y con muchas ilusiones, con ganas de entender el juego; sin embargo, aseguró que nunca se imaginó llegar tan lejos y menos competir con los mejores de la historia del reality deportivo. Esto la hizo sentirse orgullosa de sí misma.

"Me voy contenta porque voy a poder ver a mi hija, estar con Javier, mi mamá y mi abuelita. Le quiero decir a las mujeres que sí es difícil ser mamá, es una gran responsabilidad, pero no por eso no podemos abandonar nuestros sueños, luchar y desarrollarnos profesionalmente. Espero haber motivado a muchas mujeres para que luchen", mencionó.

