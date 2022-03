Identifican a agresor de la actriz de Vecinos, Gina Holguín | VIDEO

La conductora de deportes y actriz de la serie “Vecinos” de Televisa, Gina Holguín difundió hace un par de días una agresión por un hecho de tránsito en calles de la Ciudad de México.

La actriz grabó el momento en que dos sujetos le dieron un rayón a su automóvil, presuntamente por que nos los dejaba pasar en una arteria de un solo carril, la joven (quien está embarazada), sacó su celular y grabó el momento y a uno de los sujetos que iba como conductor del auto oscuro sin placas que la agredió.

Los sujetos se abrieron paso sin dar mayor explicación y se retiraron a toda prisa del sitio, sin que la actriz pudiera hacer algo al respecto y sin recibir el apoyo por parte de un policía auxiliar, a quien Holguín acudió para pedir ayuda, sin embargo, la respuesta fue negativa.

Lo que sí logró Gina, famosa por conducir eventos deportivos y participar en los mismos, fue captar el rostro de su agresor, mismo que sin mayor problema se alejó del lugar y continuó con su camino.

Señalan al agresor

La tarde de este viernes, el reportero Carlos Jiménez, a través de su cuenta de Twitter, difundió una fotografía con la imagen del sujeto a quien identificó como un agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El agente de nombre Francisco “N”, tiene ocho años siendo policía de acuerdo con el mensaje publicado por el comunicador, en el mismo tuit, el reportero hace un señalamiento sobre su actuar en el caso de la actriz de “Vecinos”.

Lo anterior porque no había motivo para chocar el auto de la joven, tampoco había una emergencia para salir disparado del sitio, no traer placas en su automóvil, violentar a una mujer y no apoyar a la agraviada con el seguro de auto.

Mientras tanto, Georgina fue mencionada en el tuit de denuncia, pero hasta el momento no se ha pronunciado respecto a este caso.

En tanto, la Fiscalía no ha respondido el mensaje en Twitter tampoco se ha puesto en contacto con la joven agraviada.

