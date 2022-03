Llueven críticas a Daniel Bisogno por caso de Pascacio López: “No puede suceder así”

Este martes se realizó una audiencia en la que Pascacio López fue vinculado a proceso por presunta violación contra la actriz Sarah Nichols y permanecerá en prisión preventiva, decisión de las autoridades que criticó el conductor Daniel Bisogno.

El actor de “Guerra de Vecinos” fue detenido en la Ciudad de México y trasladado a Guadalajara, Jalisco, donde un juez especializado en violencia contra las mujeres determinó vincularlo a proceso al "encontrar datos de prueba suficientes para autorizar al ministerio público la investigación complementaria”, señalan los abogados de la actriz en un comunicado.

Detallaron que el actor permanecerá en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar mientras continúa el proceso, algo que criticó el conductor de “Ventaneando” comparando el proceso con el del actor Pablo Lyle que fue acusado de homicidio en Miami y que ha llevado su proceso en libertad condicional.

"Ya lo dejan cuatro meses en la cárcel, esos no se recuperan sea culpable o no. No puede suceder así", dijo Daniel Bisogno que criticó el proceso legal y las leyes en México respecto a los delitos de abuso sexual y violencia contra las mujeres.

"Me brinca un poco, por supuesto que tienen el beneficio de la duda ambas partes, pero después de ver estos mensajes sí pareciera que existía un tipo de relación", añadió respecto a los mensajes que se filtraron de Nichols con el actor y que serían presentados como prueba de que existía una relación amorosa entre ellos.

Críticas a Daniel Bisogno

Los comentarios no se hicieron esperar sobre la opinión del conductor y llovieron críticas en donde los internautas señalan que, aún en una relación formal y sin importar lo que dijeran los mensajes, una relación sexual sin consentimiento es una violación.

Mientras que otros puntualizaron en las palabras de Bisogno en donde señala que la persona "es inocente hasta que se demuestre lo contrario", por lo que no se puede realizar ningún juicio y tampoco se pueden hacer afirmaciones hasta que las autoridades digan lo contrario.

Daniel Bisogno señaló tras sus comentarios que "Ventaneando" está a favor del derechos de las víctimas a denunciar y en redes sociales afirmó: "Aquí nadie defiende a nadie ni dice quién es culpable, para eso está la ley".

