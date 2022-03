"El Último Rey": ¿Quién es Eduardo Barajas, el actor que interpreta a 'Chente' en su juventud?

La figura de Vicente Fernández ha estado más presente que nunca gracias a la bioserie no autorizada de Juan Osorio, la cual está basada en el libro de la periodista Olga Wornat "El último rey". A esto se le suma la polémica sobre el disgusto de los Fernández, quienes buscan que se cancele la obra.

El proyecto ("El último rey: el hijo del pueblo") vio la luz este lunes 14 de marzo y, de acuerdo con las cifras de la televisora de San Ángel, rompió récord de audiencia. Esto, debido a que comenzó con un tema polémico: el secuestro de Vicente Fernández Jr., además del elenco que para muchos resultan rostros conocidos y con grandes trayectorias.

Al ser un trabajo biográfico, es natural que se presente al "Charro de Huentitán" en sus diferentes etapas de su vida, por lo que Pablo Montero, Salvador Sánchez y Eduardo Barajas serán los encargados de representarlo. Para éste último, significa un papel importante en su carrera.

¿Quién es Eduardo Barajas?

Con una década de trayectoria artística, Eduardo Barajas logró amarrar un papel que podría catapultarlo a otros proyectos ambiciosos que lo consagren como uno de los mejores artistas.

Él mismo ha mencionado que se encuentra contento debido a que es originario de Guadalajara, Jalisco, al igual que el intérprete de "Volver, volver", además de que siempre lo admiró.

Ha trabajado en producciones como "La desalmada" (serie), "La rosa de Guadalupe" (serie), "Como dice el dicho" (serie) y "Un día para vivir" (serie).

"El darle vida a mi Vicente Fernández me hace poner en alto mi mis raíces: Jalisco, la tierra que me vio nacer! Crecí escuchando su música, amo el mariachi y portar el traje me enorgullece. ¡Arriba mis tierras, Guadalajara!", escribió a través de su cuenta de Instagram.

SIGUE LEYENDO:

¿Cuál fue el rating de "El Último" Rey en su primera semana de estreno? La bioserie hizo historia

Ángela Aguilar: Éstas fueron las últimas palabras de Flor Silvestre a su nieta | VIDEO

Exhiben a Karlita Díaz por vender suéter de 'Pinky Promise' al doble de su precio normal