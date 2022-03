Mayeli Alonso revela que perdió un bebé tras discutir con una mujer cercana a Lupillo Rivera

Mayeli Alonso, quien fuera esposo de Lupillo Rivera ha causado gran polémica en las últimas horas, ya que la también empresaria compartió en una entrevista haber perdido a un bebé de su famoso ex esposo.

Quien fuera parte del reality show “Rica, famosa, latina” reveló en entrevista para el programa “La Mesa Caliente” de Telemundo, cómo es que vivió el terrible momento y cómo es qué sucedió todo.

Mayeli y el también llamado “Toro del corrido” estuvieron casados por poco más de una década en ese tiempo, ambos procrearon dos hijos Lupita Karizma y L’rey.

Sin embargo, el matrimonio hubiera tenido un tercer hijo, pero este embarazo no se logró debido a que de acuerdo con la propia Mayeli todo sucedió tras tener un fuerte enfrentamiento con alguien muy cercano a su ahora ex esposo, Lupillo Rivera.

“Yo viví una experiencia y sí me dio un poquito de sentimiento, estaba platicando con mis seguidoras… no fue de una ex pareja la pérdida, o sea, sí estaba embarazada de Lupillo en este tiempo y tuve un enfrentamiento con alguien, con una persona cercana a él, y sí, perdí mi bebé. De hecho, hubiera sido mi segundo hijo”, reveló Mayeli Alonso