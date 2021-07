Mayeli Alonso exesposa de Lupillo Rivera revela que el cantante no le ayuda con nada económicamente para sus hijos

Mayeli Alonso quien fuera esposa de Lupillo Rivera y con quien procreó dos hijos, reveló que “El Toro del Corrido” desde que se separaron no la ha ayudado económicamente con los gastos de sus hijos.

Además de revelar esto, Mayeli Alonso habló sobre el nuevo romance de su exnovio Lupillo Rivera quien aseguró hace unas semanas que se había casado con Giselle Soto y que nadie se dio cuenta de eso.

De acuerdo con Mayeli, Lupillo Rivera es un mentiroso y ella no cree que se haya casado con Giselle pues una boda es lo más bonito y todos siempre presumen sus bodas.

“Cuando alguien se casa, yo creo que es un momento tan importante que no te puedes callar y no le creo...quiero que me muestre eso” dijo Mayeli en entrevista para El Gordo y La Flaca

Fue en 2019, cuando Mayeli Alonso y Lupillo Rivera dieron a conocer que habían tomado la decisión de separarse, desde entonces de acuerdo con la empresaria mexicana su exmarido no la ha apoyado económicamente con los gastos de los hijos que tienen en común.

En la misma entrevista para el medio citado anteriormente, Mayeli Alonso asegura que “El Toro del corrido” desde hace tres años no le ha dado ni un solo peso.

Mayeli asegura que desde hace tres año, ella se ha hecho cargo de todos los gastos de sus hijos a quien mantiene y los saca adelante con su trabajo.

“Ese hombre no me ha ayudado ni con un dólar, con eso te digo todo, yo llevo tres años manteniendo a mis hijos, echándole ganas con ellos nunca he recibido un dólar de él ni ningún tipo de ayuda, nada, al contrario, ni una llanta me cambia”, dijo Mayeli Alonso.