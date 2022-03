María Conchita Alonso y Karina se dan "agarrón" por la vacuna contra el Covid-19

A más de dos años del inicio de la pandemia de Covid-19, María Conchita Alonso continúa defendiendo su postura contra las vacunas anti coronavirus, aunque le ha costado amistades.

Esto sucedió con la cantante Karina, quien aseguró que la intérprete de “Noche de copas” le dejó de hablar luego de ofenderla por apoyar al biólogo contra el virus que ha azotado al mundo.

“Nosotros éramos muy amigas hasta que dejamos de ser amigas”, dijo la artista de 53 años en entrevista con el programa Ventaneando al oír el nombre de su colega.

Al escuchar que ambas eran venezolanas, Karina agregó: “Sí, pero muy diferente de todo, de generación incluso”. Acto seguido, la cantante de “A quién” brindó detalles de las diferencias que tuvo con Alonso.

“Ella me escribió un mensaje directo y me dijo que yo era una loca, que era una no sé qué, que cómo yo creía en lo de la vacuna, y le dije ‘¡ay, no!, ¡mujer!, ¡por favor!, ya tú estás grande para esto, quédate quieta’”, relató.

Sin embargo, el tema no paró ahí. María Conchita también le hizo saber que le tenía celo profesional.

“Me dijo que yo le tenía envidia y rabia, y le dije ‘no, mamita, yo te amo desde que soy niña, o sea entiende que yo soy una niña’”, contó la artista.

Karina aseguró que, pese a esta situación, ella no tendría problema en subirse a un escenario y colaborar juntas.

“Nos llevábamos de lo mejor hasta que dejarnos de llevarnos. María Conchita y yo seguimos siendo colegas y como nos pongan a cantar mañana nos volvemos a revolcar en el piso y nos agarramos todo como debe ser”, expuso.

Con información de Agencia México.

Sigue leyendo:

Temor a las vacunas anticovid podría deberse a su rápido desarrollo, asegura director médico de AstraZeneca

Pfizer asegura que será necesaria cuarta dosis de vacuna contra Covid-19

FDA halla efectos adversos en la vacuna contra COVID-19 de Pfizer