BTS: V recomienda su serie favorita de Netflix, puedes verla hoy mismo

BTS siempre da de qué hablar, pues son la banda K-Pop más famosa del mundo. En esta ocasión, V compartió con sus fans la serie favorita de Netflix. El grupo tomará un breve descanso antes de viajar a Las Vegas en abril, por lo que ocupan su tiempo libre en cualquier cosa.

Además, el cantante se prepara para el lanzamiento de su primer mixtape, un álbum en solitario que podría salir en cualquier momento del año. Aunque suele eliminar sus stories de Instagran, V suele ser muy activo en Weverse para platicar con sus fans cuando tiene oportunidad.

Netflix es una de las plataformas favoritas de las fans de los doramas coreanos, pero BTS también disfruta de las mejores historias que ha producido el servicio de streaming, como "Squid Game". Incluso hubo rumores de que V podría salir en la segunda temporada, ya que es un gran fan y el director lo alabó.

V de BTS es fan de esta serie de Netflix

A través de Weverse, la plataforma de BTS, V se comunicó con sus fans y respondió varios mensajes. Uno de ellos fue sobre el lanzamiento de su mixtape. También compartió algunas recomendaciones de Netflix, pues se desveló viendo "The End of the F***ing World", serie que puedes ver hoy mismo.

Una fan le preguntó qué estaba haciendo tan noche, a lo que respondió que veía Netflix y compartió el título de su serie favorita. La trama sigue la vida de James, un joven psicópata que logra llamar la atención de Alyssa, una joven revelde. Aunque él tiene deseos de matarla, ambos se involucran en un accidente que les cambiará la vida para siempre.

Aunque V también es fan de ls películas de romance, esta serie es una de las más populares de la plataforma. Las recomendaciones de BTS son una gran oportunidad para conocer más sobre los integrantes de la banda y disfrutar de los mismos hobbies que tus idols favoritos.

