Acapulco Shore: ¿Jacky Ramírez abandona el reality? “me voy a morir sola”

El noveno capítulo de la novena temporada de Acapulco Shore estuvo lleno de encuentros y desencuentros y el que más llamó la atención fue el de Jacky Ramírez y su reciente conquista, Andrés Altafulla el cual llegó a su punto máximo cuando la bella influencer amenazó con retirarse del reality, por lo que a continuación te decimos todo lo que pasó con la líder de las “Sexyvaguitas”.

Todo empezó desde un capítulo atrás cuando luego de que Jacky y Altafulla se hicieron tatuajes referentes a su relación para demostrar su nivel de compromiso, sin embargo, más tardaron en tatuarse que en enojarse y gracias a la influencia de otros vacacionistas se dio el regreso del “Furby Diabólico” y en plena fiesta la influencer comenzó a arremeter contra su pareja y hasta organizó una votación para sacarlo de la mansión, tal como hicieron con ella en la temporada anterior.

En este nuevo capítulo, se puedo ver que su moción no fue secundada por los otros vacacionistas por lo que hizo un berrinche monumental en que amenazó con irse de la mansión pues señaló que no se sintió apoyada y se lanzó contra todos. “Yo sé que nací sola y me voy a morir sola, pero creí que tenía su apoyo, yo me voy, no los quiero volver a ver nunca, quédense con las cosas más preciadas, las maletas me valen ver… ustedes me valen ver… como yo a ustedes”, señaló enfurecida Jacky Ramírez.

Tras este berrinche, Jacky Ramírez mostró su lado más sensible y arrepentida habló con Altafulla para pedirle perdón por todo lo sucedido y fue así como se reconciliaron y sentenció que aún hay Jacky para rato, “Quiero que sepas que ayer… yo no quiero y mucho menos quería que te fueras de la casa, ni de mi vida, estos tipos hicieron que quedara mal contigo”, fueron las palabras de la influencer para el colombiano, quien decidió continuar con la relación.

Karime batea a José

Desde hace unos programas, Karime Pindter señaló que ya se había aburrido de José pues su romance no la dejaba ser libre, por lo que en el último capítulo armó un plan junto a Chile para recuperar su soltería y luego de compartir algunas cervezas al estilo albañil con el colombiano, finalmente terminaron su relación, pero el tiktoker se mostró dolido porque “La Matrioshka” no lo supo apreciar como hombre.

En la recta final del episodio de Acapulco Shore, ya con Karime soltera y sin compromisos se dio la llegada al reality de Jay, por lo que el “Team Tendo” nuevamente se encontró por lo que, como ocurre cada que se juntan, todo apunta a que la fiesta se saldrá de control en los próximos capítulos.

