“No hay pleito” Rafael Amaya desmiente estar peleado con Julio César Chávez

Luego de que pasara una difícil temporada padeciendo del problema de las adicciones, el actor Rafael Amaya sigue mostrando su recuperación tras los severos problemas con el alcohol y drogas que lo llevaron a ser internado en la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez.

Es por ello que desde su experiencia y debido a que el primogénito del exboxeador está pasando por una situación similar, el actor se pronunció al respecto, y desmintió tener cualquier tipo de diferencia con el ahora comentarista deportivo.

“No, no es cierto (pleito con Chávez), yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, a su familia también, les mando un beso y un saludo”, dijo Amaya durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Al margen de las adicciones de Julio Cesar Chávez Jr.

De la misma manera, el protagonista de “El señor de los cielos” confesó que se ha mantenido al margen de los problemas de adicciones que actualmente tiene el hijo mayor de Julio César.

“No me he comunicado con él, pero todo ser humano tiene su proceso, hay que respetarlo”.

Sobre los malos comentarios que Chávez Jr. en ocasiones lanza contra su padre, el actor prefirió no comentar, aunque externó su interés por hablar con él.

“No puedo opinar nada, porque no he leído nada al respecto, pero ya me comunicaré con él, tengo su teléfono, puedo platicar con él”.

Rafa también manifestó que ya no tiene la necesidad de tomar terapia luego de su problema de adicciones, y con sentido del humor manifestó: “No, no, ya no, nada más de cómo liar con la prensa… no, no es cierto, los quiero mucho, muchas bendiciones”.

SSB

SIGUE LEYENDO

Rafael Amaya cumple 45 años: ¿Quién es y a qué se dedica la esposa del actor?

El señor de los cielos: Resumen de la primera temporada; conoce a los personajes

Así fue la MUERTE de "Rafael Amaya" en El Señor de los Cielos