Es una falta de respeto: Anel Noreña batea a joven que quería vender tequila de José José

No es un secreto para los fanáticos de José José el infierno que pasó al tratar de alejarse de la bebida, ni como la adicción a este tipo de bebidas le dejó varias huellas emocionales y físicas.

Es por esto que a Anel Noreña, su exesposa y heredera universal tomço como una ofensa que un joven universitario diera a conocer que pretendía crear una marca de tequila con el nombre del intérprete de "Almohada".

La madre de los dos hijos mayores del cantante dijo estar en contra de esta tentativa, por lo que no habrá forma en la que se pueda comerciar una bebida como esta de manera oficial.

La expareja de "El Príncipe de la canción" aseguró que la adicción de este a las sustancias etílicas estuvo cerca de destruir la vida de sus seres queridos, por lo que no le interesa realizar ningún producto como este.

Además de esto, dijo que su abogada ya se acercó al joven para hacerle ver que Anel ha pagado todo lo relacionado con la marca de su exesposo, por lo que retarla y lanzar la marca le ocasionaría problemas legales al muchacho.

Sobre la intención que tiene el comediante Freddy Ortega para lanzar vestimenta alusiva a José José, Anel dijo que bloqueará cualquier producto no autorizado.

Esto, aseguró, no tiene que ver con el humor que pretende tomar el integrante de los Mascabrothers, sino con que ella tiene todos los registros y no respetarlos es un acto ilegal.

“Freddy, todo lo que sea José José, no lo pueden ocupar nadie mi vida, todas las marcas están registradas a mi nombre, así que pues hablamos, hablamos con mucho gusto, pero no, y menos hacer merchandising, no, no, no, pero así como que José José, José el soñador, no, no le pueden decir así”, concluyó.