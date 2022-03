Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo impactan con elegantes looks en los Crítics Choice Awards | FOTO

La alfombra roja de los Critics Choice Awards recibió a decenas de invitados a la gala en la noche que la industria premió a lo mejor del cine y la televisión en la ciudad de Los Ángeles, California.

Entre los invitados destacaron varias luminarias mexicanas, y desde luego algunas sobresalientes como es el caso de Eugenio Derbez y su esposa, la cantante y actriz, Alessandra Rosaldo, quienes lucieron muy a gusto y guapos.

Rosaldo lució un vestido en tono dorado con amplio escote en color negro de encaje, además de pendientes en forma de gota de agua, un peinado espectacular que le permitió lucir su larga cabellera y finalmente, un maquillaje tenue y además, el precioso anillo de bodas que luce en la mano derecha.

En tanto, Eugenio apareció con un traje en color azul eléctrico, y camisa negra, lo que le hizo lucir perfectamente su esbeltez y además sirvió como marco para que luciera su cabello plateado, lo que le dio un aire más jovial.

Celebrating CODA tonight at the @criticschoice. #criticchoiceawards

Los ganadores

Los grandes ganadores de esta entrega estuvieron encabezados por la cinta “The Power of Dog” por encima de otras películas muy interesantes como “Coda” y “Belfast”, esta última se llevó los galardones a mejor elenco y mejor guion original; en tanto, el mejor guion adaptado y mejor fotografía fue para “Power of The Dog”.

Will Smith se llevó el premio como mejor actor por “King Richard”, mientras que Jessica Chastain fue reconocida en la categoría de mejor actriz por “The Eyes of Tammy Faye”.

La actriz Halle Berry recibió el premio “See Her” con el que se reconoce a las mujeres que han dejado huella en la industria del entretenimiento.

En el caso de la televisión la serie de HBO-Max “Succesion” fue una de las grandes ganadoras, así como la serie sensación de Netflix del año pasado “El juego del Calamar”.

