"Es mi amigo": Felicia Mercado defiende a Luis de Llano y arremete contra Sasha Sokol

Las recientes acusaciones de Sasha Sokol en contra Luis de Llano siguen dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, pues mientras muchos famosos apoyan y se muestran a favor de la cantante, otros más han defendido al productor de Televisa, afirmando no sólo que tienen una amistad cercana, sino que cuestionan el por qué las declaraciones surgen 33 años después.

Tal es el caso de Felicia Mercado, quien recientemente cuestionó la declaración de Sasha Sokol y reafirmó su amistad con el acusado de abuso. Asimismo, destacó que a pesar de que la cantante era menor de edad "tomó su decisión" se salir con un hombre 25 años mayor que ella, una declaración que rápidamente levantó la polémica.

Cabe recordar que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la cantante de 51 años escribió en redes sociales que Luis de Llano "abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad", además recordó que cuando iniciaron la relación ella era una niña de 14 años y él un hombre de 39. "¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad", detalló.

En entrevista para el programa "Venga la Alegría" fin de semana, la actriz Felicia Mercado se convirtió en el ojo del huracán por defender a Luis de Llano y arremeter en contra de la cantante. Además, afirmó que si pasó fue hace muchos años y que a ella, a la misma edad, se le "aventaron todos los señores del mundo".

"Yo creo que ella ya tomó su decisión y no sé si le puso la pistola y le dijo 'a fuerzas lo tienes qué hacer', no lo sé. Yo los conozco desde hace muchos años, Luis es mi amigo de toda la vida, pero yo creo que ya a los 14 años y estando en el ambiente que estamos... Yo a los 15 ya era señorita México y a mí se me aventaron todos los señores del mundo", dijo.

Asimismo, resaltó que es fundamental el rol de los padres, "mi mamá siempre estuvo conmigo o tienes un poquito más de cabeza y ya sabes si aceptas o no", agregó en contra de Sasha Sokol. En cuanto a su amigo, destacó que "los hombres, son hombres y todos quieren".

Por otro lado, la actriz de "Teresa" explicó que tras las acusaciones de la ex Timbiriche, ella no ha tenido contacto con Luis de Llano, aunque señaló que es muy probable que el director esté consciente de lo que pasó y que ya pasaron muchos años de

"Lo quiero mucho, lo amo, lo adoro. somos amigos, pero hace rato que no lo veo; desde que pasó esto no he sabido nada de él, no he hablado con él. Yo creo que él está consciente de lo que hizo y de lo que pudo haber pasado y ya pasó hace tanto tiempo, yo creo que ya estamos en otro... Y que ustedes (los medios) saquen esto los miles de años después, pues ya. Yo creo que él está tranquilo", concluyó Felicia Mercado.