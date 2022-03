Así cantaba Sasha con 17 años en su álbum debut como solista ¡era la 'Dama de Negro'!: VIDEO

Había pasado por Vaselina y vivido el éxito con Timbiriche, pero la vida le ponía al mismo tiempo muchos retos a Sasha. Como ella mismo lo confesó hace unos días, siendo una adolescente sostuvo una relación amorosa con su manager y productor Luis de Llano.

Fue esto lo que desencadenó que con 17 años tuviera que emigrar fuera de México para estudiar y alejarse de esa extraña relación. Tras volver al país y alistarse para sacar un álbum debut homónimo, Sasha encontró que su presencia escénica y éxito frente al público estaban intactos, lo cual sólo se alimentó con un primer disco bien diseñado y que dio pie al mito de la joven cantante que eclipsaba con su porte y elegancia.

Fue ahí, en 1987, con 17 años de edad y el mote de la "Dama de Negro", que Sasha presentó su primer álbum.

Estrena "Sasha" y el éxito llega a ella

Con esos 17 años, Sasha lanza en octubre de 1987 su primer disco como solista, el cual llevó su nombre. Bajo el sello discográfico de Melody Records, la cantante se dejó guiar por el talento de los productores Kiko Campos, Fernando Riba y Raúl González, mismos que co-escribieron algunas de las canciones del disco en compañía de otros creativos como Alejandro Filio y Áureo Baqueiro.

Kiko Campos y Fernando Riba ya habían desarrollado la fórmula de otros conceptos pop de la época, por lo que dar con la fórmula ideal para Sasha no fue complicado. A pesar de no contar con la voz más destacada del momento, Sasha colocó los sencillos "No Me Extraña Nada" y "Rueda Mi Mente" en la cima de los charts de popularidad de ese tiempo.

Surge la "Dama de Negro"

Ambos temas se convirtieron en auténticos himnos de Sasha, mismos que la llevaron a recorrer Latinoamérica y posicionar su carrera como solista. A estos se sumaron los temas "Guerra Total", "Típico" y "La Leyenda" para promocionar el álbum.

La misma elegancia de Sasha y belleza enigmática, le llevaron a obtener el mote de "Dama de Negro", sumado a su estilo común para vestir en tonos oscuros, a veces combinado con melena suelta. Para algunas presentaciones en vivo, cambió por jeans vaqueros, chaleco y cabello recogido en una trenza o coleta.

El álbum "Sasha" fue uno de los más vendidos en 1987 y 1988, alcanzando ventas de más de 200 mil discos en México y obteniendo dos discos de oro.

