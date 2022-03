Las 5 mujeres del espectáculo que han defendido a Luis de Llano; una de ellas le declaró su amor

Luis de Llano, quien por muchos años fue un reconocido productor de Televisa que lideró diversos proyectos como grupos musicales, telenovelas, películas y obras de teatro hoy se encuentra en el ojo del huracán después de que Sasha Sokol dio a conocer mayores detalles sobre la relación que mantuvo con él cuando ella tenía tan sólo 14 años.

Lo que llamó la atención fue que él mismo reconoció recientemente en una entrevista para Yordi Rosado, que mantuvo una relación de supuestamente seis meses con la exintegrante de Timbiriche, sin embargo fue ella quien dio más detalles, como el hecho de que la relación duró cuatro años y en ese entonces, él tenía 39 años mientras que ella era menor de edad.

Aunque hay famosos como Erik Rubín, Benny Ibarra y Mariana Garza que le mostraron su total apoyo a Sokol, hay algunos otros, especialmente mujeres que no tienen el mismo concepto de Luis de Llano.

¿Quiénes han defendido a Luis de Llano?

Cynthia Klitbo

"Luis era un encanto y no fue mi novio porque no quiso ¡me encantaba!" dijo la actriz Cynthia Klitbo quien además, le preguntaba al famoso productor por qué no podrían ser novios, en ese entonces ella tenía 19 y él 41 años, pero él respondía que porque estaba muy pequeña.

Klitbo le reclamaba diciéndole que Sasha estaba más pequeña a lo que él decía: "Sí, pero ella está más vividita". Durante el resto de la entrevista, la actriz no hizo más que elogiar a de Llano, de quien se enamoró en algún momento y aseguró que era muy protector con ella.

Mayra Rojas

Por su parte, Mayra Rojas, en entrevista para Ventaneando defendió a Luis de Llano, exaltó su talento y profesionalismo y cuestionó a la familia de Sasha: "Yo conozco a Luis hace muchos años, es un hombre que me abrió las puertas y me dio mi primer trabajo. Lo recuerdo como alguien intachable conmigo y con mi hermana."

"Mi única pregunta es: Dónde estaba la mamá de Sasha?"

Nailea Norvind

Fue la actriz Nailea Norvind quien prefirió no opinar sobre las acusaciones de Sasha Sokol hacia Luis de Llano: "Yo nunca hablo de comentarios ni cosas de otras personas, pero la quiero muchísimo (a Sasha) obviamente".

Celina del Villar

En tanto, la exmodelo y esposa de Benny Ibarra, Celina del Villar sí habló del tema y aseguró que es difícil hablar del tema, pues Benny Ibarra está en medio de todo: "No sabemos si va a escalar a niveles legales, por lo tanto no les puedo decir nada, hay mucho cariño de por medio, mucho respeto de por medio".

Sobre las declaraciones de la exTimbiriche, del Villar dijo que fueron algo que cimbró a la sociedad entera: "Son cosas que cuando nos enteramos, incluso de personas que no conocemos duelen, porque como seres humanos nos duelen" destacó sin embargo, cuando se le preguntó si lo sucedido cambiaría la relación de Benny con Luis, la exmodelo reiteró que no hablará del tema.

"No voy a hablar del tema, se los pedí desde el principio, creo que es algo súper delicado y entenderán ustedes que no vamos a hablar del tema"

Stephanie Salas

A pesar de que Stephanie Salas reconoció el valor de Sokol al hacer pública esta historia, decidió no hablar a profundidad sobre el productor de Televisa: "No me quiero meter en ese tema, creo que a mí no me corresponde, yo lo que viví con él fue absolutamente profesional".

Agregó que fue Luis de Llano quien le ayudó a producir su disco "Ave María", su álbum debut, por Óscar López. No obstante destacó que en la industria del entretenimiento las mujeres también están expuestas a situaciones como estas.

