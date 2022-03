Courteney Cox confiesa que no recuerda haber participado en Friends

No es una falsedad cuando decimos que "Friends" fue una serie que marcó a muchas generaciones, no solamente por su historia y comedia, sino también por su elenco.

A pesar de que la serie ya tiene varios años fuera del aire, Warner Bros. se ha encargado de sacarle el mejor provecho repitiéndola en televisión y en plataformas de streming como HBO Max.

Aunque las temporadas son demasiadas y los momentos icónicos, la actriz Courteney Cox, conocida por su papel como Monica, no recuerda muchas cosas de la serie.

Durante las diez temporadas de Friends, Cox interpretó a Monica Geller, el divertido personaje con algunos toques controladores que se ganó el corazón del público en los años noventa.

Recientemente en una aparición en The Today Show, la artista de 57 años de edad comenta que muchas de sus experiencias en Friends han quedado en el olvido: mira los capítulos pero no se acuerda de las cosas que hizo.

A veces lo veo en la televisión y me detengo y digo: 'Dios mío, no recuerdo esto en absoluto.’ Pero es tan divertido. Es muy básico. No recuerdo ningún trauma en mi infancia, pero tengo como tres recuerdos. No sé, no sé por qué. Estoy un poco molesta porque no pasamos más tiempo tomando fotos. Porque no tengo mucho que mirar hacia atrás