BTS parecerá en una película de HBO Max; así será la participación de Bangtan

El ARMY está sumamente contento pues los miembros de BTS tienen un nuevo logro en su carrera, ya que próximamente aparecerán en una película de HBO Max. Aquí te contamos todos los detalles de cómo será su participación y cuándo estará disponible en la plataforma de streaming.

Los integrantes de Bangtan Sonyeondan además de ser productores, escritores, bailarines y cantantes, también son intérpretes dramáticos, pues hay que recordar que V debutó en 2016 en el drama coreano 'Hwarang: The Beginnin', mientras que Jin estudió Arte y Actuación en la Universidad Konkuk, sin embargo, aún no ha hecho su aparición en la pantalla chica.

Además, los artistas surcoreanos han colaborado para diferentes k-dramas al ser parte de la banda sonora, por ejemplo, Taehyung y el llamado 'Worldwide Handsome', lanzaron 'Christmas Tree' para 'Our Beloved Summer' y 'Yours' para 'Jirisan', respectivamente, por su parte, Jungkook y Suga hicieron 'Stay Alive' para la serie '7FATES: CHAKHO'.

BTS se hará presente en 'Moonshot'

Es por su trabajo en la música que BTS volverá a ser parte de una película de Hollywood, ya que estarán en la banda sonora de 'Moonshot', cinta protagonizada por Lana Condor, recordada por la trilogía de 'A todos los chicos de los que me enamoré' de Netflix, y por Cole Sprouse, quien se lanzó a la fama como estrella infantil de Disney en 'Zack y Cody: Gemelos en acción'.

La historia se centrará en barista Walt y la universitaria Sophie, quienes se escabullirán en un transbordador espacial a Marte con la esperanza de reunirse con sus respectivos intereses amorosos. Esta comedia romántica adolescente del director Christopher Winterbauer estará llena de momentos que cautivarán al público.

En tanto, BTS se hará presente con el tema 'My Universe' en el cual colabora con Coldplay. Esta no es la primera vez que la banda de k-pop llega a la pantalla grande, pues 'Fire' fue incluido en la película de John Cena 'Playing With Fire', y 'Friends' de Jimin y V, estuvo en 'Eternals' de Marvel Studios.

'Moonshot' llegará a HBO Max el próximo 31 de marzo, por lo que el ARMY ya anotó en el calendario está importante fecha.

SIGUE LEYENDO:

Jimin de BTS aparece en esta película de Disney, así luce como personaje de Pixar

BTS: Jimin presentó por primera vez a su "novia" y es muy guapa, ¿quién es?