Adamari López NO tiene pena de mostrar su cuerpo con flacidez; así se defiende

La conductora y actriz Adamari López salió a su defensa después de que fuera duramente criticada tras subir una foto en la que luce su cuerpo al natural, con flacidez, demostrando que no le da pena enseñar la figura que le quedó después de bajar varios kilos de peso.

La presentadora del programa 'Hoy Día' de Telemundo sorprendió a todos el año pasado al mostrar su sorprendente cambio de imagen, pues gracias a una estricta dieta e intensas rutinas de ejercicio, la puertorriqueña de 50 años logró bajar más de 15 kilos, convirtiéndose en un ejemplo para muchas mujeres que como ella han luchado por mucho tiempo por modelar su figura.

Aunque su drástica cambio de imagen ha dado de que hablar, la actriz que alcanzó la fama con telenovelas como 'Amigas y Rivales' se ha mostrado mucho más segura, pues en sus redes sociales como Instagram, en donde ya tiene 7.2 millones de seguidores, presume su figura con los mejores looks como vestidos entallados y hasta ombligueras.

Así se defiende Adamari López

Fue en esta plataforma que Adamari subió a sus historias una imagen en la que se le ve luciendo un bikini blanco. A diferencia de otras fotografías que comparte en su cuenta, esta fue muy criticada debido a que la actriz presume sin pena su vientre, el cual no está plano, y, por el contrario, tiene flacidez.

Adamari López presume su cuerpo al natural Foto: Captura de Pantalla

Al respecto, la conductora y estrella de Telemundo salió a defenderse y dijo que estaba consiente que esta foto sería muy comentada por el público. López explicó a Molusco TV que ella se quiere mostrar sin filtros, pues no pretende ocultar la realidad de su cuerpo.

"Yo vi la foto y dije, '¿sabes qué? La voy a subir' porque yo no tengo complejo de quién soy. Eso es lo que me quedó entre la maternidad y la gordura. Esa es mi realidad, yo no quiero tapar el sol con una mano. Eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho", dijo con orgullo la actriz.

Con estas palabras, una vez más Adamari López se vuelve un ejemplo para las mujeres, demostrando que a pesar de su dieta y ejercicio es víctima de la flacidez y del paso de los años como cualquier otra persona, además, de que no tiene miedo de mostrarse como realmente es.

