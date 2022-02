Querida actriz del Cine de Oro fue pionera en lucir sus piernas con shorts

Los shorts son una de las prendas favoritas de las estrellas de la televisión y el cine, pues son más cómodos que las faldas sin dejar de ser frescos. Sin embargo, durante la época de Oro del Cine Mexicano no eran bien vistas, pero Dolores del Río, una de las actrices más queridas, fue pionera en lucir sus piernas con esta vestimenta corta.

La diva originaria de la ciudad de Durango, debutó en el Hollywood debido a que atrajo la atención de un conocido productor que la invitó a participar en el cine mudo, en donde trascendió con gran éxito y pudo mantenerse en el momento en el que se introdujo el sonido, convirtiéndose así en la primera actriz mexicana y latinoamericana en triunfar en Estados Unidos.

Posteriormente, Lolita, como se le decía de cariño en el mundo de espectáculo, regresó a México en 1943, debido al declive de la industria estadounidense, y pudo continuar con su exitosa carrera en la pantalla grande. Su primer estelar en tierra azteca fue en la película 'Flor Silvestre' junto a Pedro Armendáriz.

Dolores del Río debutó en el cine mudo en 1925 Foto: Especial

Dolores del Río, la diva más bella del Cine de Oro

'What Price Glory?', 'Ramona', 'Evangeline', 'Bird of Paradise', 'Flying Down to Rio' y 'Journey into Fear', son algunas de sus películas que filmó en Hollywood durante los años 20 hasta los 40. A pesar de ser una de las actrices más importantes, los productores dejaron de considerarla para sus protagónicos, por lo que María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete, nombre completo, decidió regresar a México en donde tenía varias invitaciones.

En su país natal filmó 'María Candelaria', ' Las Abandonadas' y 'Bugambilia', del director a Emilio "El Indio" Fernández, asimismo hizo 'Las abandonadas', 'Doña Perfecta' y 'El niño y la niebla', tres cintas con las que ganó un premio Ariel a 'Mejor Actriz', de igual forma trabajó en 'La Cucaracha', en donde compartió créditos con la que se decía era su rival: María Félix.

Desde que Dolores del Río retomó su carrera en México surgieron muchos rumores sobre su supuesta enemistad con 'La Doña', pues a pesar de que ambas tenían diferentes personalidades y desempeñaban distintos papeles, el público solía comparar su trabajo en la pantalla grande, así como su estilo de vestir, pues mientras la llamada 'María Bonita' imponía moda con los jeans, Lolita lo hacía con los shorts.

Así se veía Dolores del Río con shorts

La protagonista de 'La selva de fuego' era conocida por su elegancia a la hora de vestir, pues con cada atuendo hacía resalta su esbelta figura. En la pantalla grande la actriz presumía los vestidos más lujosos, sin embargo, fuera de cámaras era más atrevida, ya que hasta llegó a usar minifalda, siendo una de las primeras en utilizar este tipo de prendas.

Otro vestuario que Dolores del Río decidió portar con elegancia fueron los shorts, que en ese entonces no eran muy populares entre las divas del cine. En una foto recuperada por los fans se puede ver a la estrella de Hollywood presumiendo sus piernas en un conjunto blanco que se asemeja al uniforme de las tenistas.

Dolores del Río pionera en usar short Foto: Captura de Pantalla

