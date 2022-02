Galán del Cine de Oro enamoró a Silvia Pinal y ella lo dejó por usar peluquín

La actriz Silvia Pinal es considerada una de las estrellas más importantes de la industria fílmica de nuestro país, la cual supo destacar por su talento y belleza, y a quien se le conocen algunos amores, pero muchos no saben que un galán del Cine de Oro la enamoró cuando ella era menor de edad, a quien después de unos días dejó por usar peluquín.

Silvia Verónica Pasquel Hidalgo, nombre real de la actriz, nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. Sus padres fueron María Luisa Hidalgo Aguilar y Moisés Pasquel, aunque con éste último non convivió hasta que tuvo 10 años. El apellido Pinal lo tomó del esposo de su madre.

Cuando la diva del cine tenía cinco años, su madre se casó con Luis G. Pinal, a quien llamaban "El Caballero Pinal", un periodista, militar y político que reconoció a Silvia como su hija.

La bella actriz siempre se interesó por las artes, pero su padre la condicionó a estudiar otra carrera por lo que aprendió mecanografía, lo que la llevó a trabajar desde muy joven. Fue invitada para participar en un certamen de belleza donde obtuvo el título de Princesa Estudiantil de México, lo que la acercó a Rubén Rojo, actor español que triunfó como galán en el Cine de Oro, y a Manolo Fábregas, quien también destacó en la época dorada de la cinematografía nacional.

Pinal entró a trabajar como secretaria en unos laboratorios farmacéuticos, al mismo tiempo que fue alentada por su maestro de canto para tomar cursos de actuación en Bellas Artes. Debutó como extra en una representación de "Sueño de una noche de verano", de William Shakespeare.

A la actriz Silvia Pinal se le conocen cuatro esposos, Rafael Banquells, Gustavo Alatriste, Enrique Guzmán y el político Tulio Hernández Gómez, por quien fue primera dama de Tlaxcala, pero antes de que estos hombres llegaran a su vida, la bella rubia conoció a un actor del Cine de Oro que la conquistó, aunque el noviazgo no duró mucho tiempo.

En el programa "El minuto que cambió mi destino", del que es titular el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, la actriz contó que luego de conocer a Manolo Fábregas en la coronación del concurso de belleza que ganó, comenzaron a salir hasta que su mamá le hizo ver que el actor usaba peluquín, lo que la decepcionó.

"Coincidió en que me conoció en bellas Artes, el fue con Rubén Rojo a la coronación de la reina de estudiantes y ahí me conoció. Salí unos días con él, pero mi mamá me dijo que usaba peluquín, y ahí ya no quise volver a salir con él", explicó la guapa actriz.