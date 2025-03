Después de varios años de ausencia en el territorio, The Rasmus vuelve a México con tres conciertos que dará las principales plazas en el país. Con esto, la banda celebra 30 años de carrera en la industria musical. El espectáculo tiene el nombre de Weirdo Tour 2025. Para complacer a sus fans, los finlandeses tocará en tres de las principales plazas de la nación:

El primero de los espectáculos tendrá lugar el 10 de diciembre de 2025 en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco.

de Zapopan, Jalisco. El segundo de los recitales se llevará a cabo en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León, el 12 de diciembre.

de Monterrey, Nuevo León, el 12 de diciembre. La última fecha será el 13 de diciembre, cuando los músicos se presenten en el Velódromo de la Ciudad de México.

Los intérpretes de Guilty y No Fear de prevén un espectáculo de dos horas en el que interpretarán todos sus éxitos para la gente que los ha acompañado a lo largo de las últimas tres décadas cuando se convirtieron en un suceso internacional con el estreno de In the Shadows.

Esta es la disposición de los asientos en el Auditorio Banamex para el concierto de The Rasmus. FOTO: Ticketmaster

¿Cuánto cuestan los boletos de The Rasmus en el Auditorio Banamex de Monterrey?

Los seguidores regios de la banda ya pueden adquirir los boletos del concierto a través de Ticketmaster. Al momento, las entradas tienen costos que están cerca de los 900 pesos a a los dos mil 600 pesos, contando los cargos. A continuación la lista completa de los precios de los tickets.

Preferente C: 829 pesos con 50 centavos por persona.

Preferente B: 902 pesos con 75 centavos por persona.

Preferente A: 963 pesos con 75 centavos por persona.

Plata C: mil 24 con 75 centavos por persona.

Plata B: mil 122 pesos con 50 centavos por persona.

Plata 2: mil 561 pesos con 50 centavos.

General: mil 207 pesos con 75 centavos.

El grupo tendrá tres fechas en México. FOTO: Facebook The Rasmus

¿Qué objetos estarán prohibidos en el concierto de The Rasmus en Monterrey?

Los músicos podrían recibir su propia versión del Dr. Simi, debido a que para este evento no hay prohibiciones para muñecos o peluches, tal y como pasará con Tecate Pal Norte, festival en el que no habrá permiso para pasar ningún juguete de este tipo.

No obstante, los objetos que no se permitirán son las cámaras fotográficas profesionales o semiprofesionales; tampoco aquellas que tengan lentes intercambiables o cámaras de video. Los alimentos y bebidas también estarán prohibidas.

¿Cuál podría ser el set list de The Rasmus para el concierto en Monterrey?

La última presentación del grupo donde se registró el set list completo fue la que tuvieron en su natal Finlandia en agosto de 2023. En ese entonces tocaron 14 canciones, de las cuales se prevé que al menos interpreten "Guilty", así como "In the Shadows".