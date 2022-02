Alejandro Fernández sacrifica su bigote por una buena causa | VIDEO

Alejandro Fernández compartió el momento en que se rasuró el bigote, un hecho que había anunciado con antelación a través de sus redes sociales y que mencionó haría por una buena causa, aunque al momento no la anunciado.

Antes de presentarse en el palenque de León, Guanajuato, el "Potrillo" prendió la rasuradora eléctrica y procedió a quitarse el mostacho que ya tenía bastante largo, pues se lo había dejado cerca de cinco meses.

"Llegó el día. Hoy trabajo en León, así es que me lo tengo que cortar porque si no la gente me va a ver y va a ser muy extraño para todo el público verme con este mostachón. Le vamos a dar para abajo ¿ok? Es un bigote de, más o menos para que se den una idea de cuatro o cinco meses que me lo empecé a dejar largo", narró mientras se pasaba la máquina de afeitar.

Durante el procedimiento, el hijo de Vicente Fernández mencionó que le dolía quitarse el bigote, pero era algo que debía hacer. Incluso bromeó cuando se dejó un poco en los extremos: "Sólo que me deje un Cantinflas charrasqueado podría ser".

Asimismo, dejó un par de porciones de los vellos y le sugirió a sus seguidores que podían servir de pestañas, por si querían. "¡Vámonos ahora sí, al palenque!", remató cuando eliminó por completo el bigote.

¿Qué dijeron sus seguidores?

Al ser uno de los artistas más queridos, Alejandro Fernández recibió todo tipo de elogios, como que no les importaba si tenia o no bigote, pues así lo siguen considerando "guapísimo".

Eso sí, hubo también quienes notaron que el intérprete de "Me dediqué a perderte" tenía las pestañas arregladas, por lo que le mencionaron que las tenía hasta más largas que el mismo bigote: "¿Usarlo de pestañas? A ti no te hace falta. Tú ya tienes las pestañas bastante más largas que cualquier bigote".

