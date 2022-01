Alejandro Fernández estrena look y se quita 20 años de encima: FOTOS

Desde hace unos días, Alejandro Fernández dejó ver a través de sus redes sociales que se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en una zona de nieve en Colorado, Estados Unidos para despejar su mente luego de haber enfrentado la dolorosa muerte de su padre, Vicente Fernández, quien falleció el pasado mes de diciembre, además, “El Potrillo” sorprendió al dejar ver que también aprovechó este tiempo libre para cambiar nuevamente de look por lo que con su nueva apariencia parece que se quitó varios años de encima.

Para este nuevo look, el intérprete de “Como quien pierde una estrella” dejó de lado su barba blanca y la cabellera platinada que usó durante los últimos meses, por lo en una serie de fotos que compartió luciendo un espectacular outfit ad hoc para la nieve presumió que tiñó de negro su tupida barba, así como su cabellera, por lo que lució como si tuviera nuevamente 30 años.

Tras su nuevo cambio de look, las reacciones entre sus seguidores no se hicieron esperar y además de cuestionarle el porqué de este cambio tan radical en su apariencia, los halagos no se hicieron esperar, “Con lo atractivo que te hacen las canas…”, “Te ves mejor que nunca”, “El más guapo de todos” y “Qué joven y guapo luces” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de “El Potrillo”, quien se encuentra vacacionando en compañía de su pareja, Karla Laveaga.

La nueva apariencia de “El Potrillo” también propició las comparaciones con su padre y algunos aseguraron que lucía prácticamente igual a “Chente” cuando protagonizó la película de “El Arracadas”, cuando tenía 38 años. Por otra parte, algunos de los seguidores de la Dinastía Fernández, señalaron que con este nuevo look se parece muchísimo a su hermano, Vicente Fernández Jr.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Alejandro Fernández cambia de look pues a lo largo de su vida se le ha visto con cabello largo, corto, con barba y bigote o sin ellos, además, ha demostrado que se adapta a cualquier estilo.

“El Potrillo de la nieve”

Como se mencionó antes, Alejandro Fernández se encuentra vacacionando en una zona de nieve, por lo que no dejó pasar la oportunidad de presumir en redes que tiene grandes habilidades para esquiar, por lo que publicó un video donde dio prueba de esta habilidad que había mantenido oculta, en las imágenes difundidas, el cantante de 50 años apareció realizando un exitoso descenso desde una pendiente sumamente inclinada, pero no tuvo ningún tipo de dificultad para dominarla, incluso, se mostró como pez en el agua.

Tras su video esquiando, las reacciones entre sus seguidores no se hicieron esperar y lo llamaron “El Potrillo de la nieve” debido a que quedaron impresionados con sus habilidades para este deporte.

