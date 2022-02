Miembro de los Derbez tuvo una infancia complicada ¿de quién se trata? | VIDEO

No cabe duda que los miembros de la familia Derbez siempre dan tema de conversación en redes sociales y en medios de comunicación, ya sea por algún proyecto en común, un escándalo o una entrevista como sucedió en este caso, en el que se desnudó una situación muy particular que vivió un miembro de la familia.

Como sabemos, Eugenio Derbez es una celebridad y uno de los personajes más simpáticos y carismáticos de la vida del espectáculo en nuestro país y últimamente también en el extranjero, y además cuenta con una familia que está inmersa en la farándula.

En esta ocasión fue el turno de dialogar entre dos de los hijos mayores de Eugenio, por un lado Vadhir en su rol de entrevistador y Aislinn que está vez le tocó estar del lado de la entrevistada, en la charla Vadhir cuestionó a su hermana sobre algunos asuntos íntimos familiares.

En este sentido Vadhir preguntó a su exitosa hermana sobre su infancia, un tema que no debería ser complicado de responder, sin embargo, Aislinn subrayó que esa etapa en particular de su vida tiene sus detalles, e incluso señaló que atravesó por algunas dificultades, por lo que no guarda recuerdos de su infancia.

La declaración sacó de balance a su hermano, ya que según Aislinn, no guarda recuerdos desde que nació hasta sus XV años, y justificó diciendo que en todo ese periodo no la pasó nada bien, quizá por ello tiene bloqueada esa etapa de su vida en la mente.

“Lo que te puedo decir es que no la pasé muy bien que digamos, no me voy a hacer la víctima pero no la pasé bien de los cero a los 15 años, para nada. Era una presión de no poder ser yo, de sentir todo el tiempo que todo lo hacía mal, de sentir que me iban a regañar, que me iban a castigar… era como mucha presión”, mencionó la hija de Eugenio, durante una dinámica preparada en el programa “Sale el Sol”.