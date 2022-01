Eugenio Derbez presenta a sus hijos; ¿y los adoptiktoks?: VIDEO

Eugenio Derbez es uno de los grandes actores y comediantes de México, pero también es uno de los más guapos, tanto que logró conquistar a mujeres hermosas con las que tuvo a sus hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, siendo esta última la más pequeña de la familia. Ahora decidió compartir un video donde muestra un poco cómo han crecido sus herederos.

El presentador de “LOL” no dejó escapar la oportunidad de enseñarle a sus fans el “glow up de los Derbez”, es decir, cómo fueron creciendo todos y cada uno de sus cuatro hijos. Pero en el video se olvidó de los últimos hijos, es decir, los adoptiktoks, ya que forman parte de su familia, pero no los incluyó en el video familiar.

El video comienza con Aislinn, la mayor, donde se pueden ver fotos de ella de pequeña hasta llegar a una foto actual. Posteriormente siguió Vadhir. Después José Eduardo y al final Aitana. Todos ellos se muestran de pequeños y en la actualidad, en el caso de la hija de Rossana aparece prácticamente de recién nacida debido a que hoy en día tiene tan solo 7 años.

¿Y los adoptiktoks?

Se tiene que recordar que en el 2021 Eugenio decidió realizar una dinámica en TikTok donde los usuarios de la aplicación iban a competir por ser adoptados por el comediante. Después de miles de solicitudes escogió a cinco ganadores. Los ganadores fueron: Stephany Leal, Paulina Tovar, Emmanuel Martínez, Mariano Razo y Luis Chaparro.

Pero todo parece indicar que Ludovico P.Luche se olvido de ellos en esta publicación, pero no del todo, ya que se tiene que recordar que hace poco se invitó a la boda de una de las finalistas del concurso, Karen.

Ahora solo queda esperar a que Derbez revele el motivo por el que no incluyó a los ganadores del concurso, a los AdopTikTok. Pero mientras se puede disfrutar de los genes de Eugenio, ya que sus hijos sanguíneos tienen un gran parecido con el actor y productor.

