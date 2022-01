Aislinn Derbez vive dura experiencia en Costa Rica y pone a prueba su umbral del dolor

Aislinn Derbez presumió unas vacaciones relámpago a Costa Rica través de sus redes sociales donde más que pasársela bien, logró conectar con la naturaleza, reforzar su amistad, además de cumplir un superar sus límites a través de una dinámica poco convencional.

La actriz publicó, en su cuenta de Instagram, una serie de imágenes su escapada, pero no con fines de esparcimiento, sino porque no se encontraba en óptimas condiciones. Aprovechando que su hija Kailani estaría bajo el resguardo de su papá, Mauricio Ochmann, le pidió a su amiga Mich Aguilera que la acompañara:

"Hace unos días le hablé y le dije: -no me siento bien, necesito naturaleza, a kai le toca ir con su papá, no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola… mmm si me voy a costa rica mañana vienes conmigo?

…ella namas me dice “a ver dame 5min”… 'ok voy'", escribió en su publicación.

Aislinn Derbez supera sus límites

La hija de Eugenio Derbez se dejó ver a lado de su amiga, a quien considera su hermana, con ropas frescas y muy feliz a la orilla del mar y en otros puntos del país tico.

Sin embargo, ambas se sometieron a una dinámica donde pusieron a prueba sus límites: se sumergieron en una tina con agua y hielos al puro estilo de Michael B. Jordan en su papel del boxeador "Creed".

Mich duró un eterno minuto y esto sorprendió muchísimo a la actriz, quien la calificó de "campeona". No es para menos, pues estar bajo dichas condiciones no es sencillo.

Cuando llegó el turno de Aislinn las cosas tomaron otra forma, pues ella destacó que existen dos cosas que no aguanta en su vida: el frío y el dolor físico. Sin embargo, ella superó los 10 minutos.

"Después de casi 10 min casi muero. El frío y el dolor físico son de las cosas que menos aguanto en la vida y aquí estaban juntos. Reto superado", escribió.

Los videos los presentó a través de las historias de su Instagram, donde al final de su hazaña, apareció de pie, con los pulgares arriba y temblando sin poder articular una sola palabra.

