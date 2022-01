Aislinn Derbez da potente mensaje de amor propio y revela su dura relación con el ejercicio

Aislinn Derbez es una de las actrices más queridas y continúa ganando el cariño del público a través de sus redes sociales donde se mantiene en contacto con sus fans; sin embargo, esta vez aprovechó su última publicación para hablar sobre su figura enviando un fuerte mensaje de amor propio.

La mayor de la dinastía Derbez ha compartido con sus más de 11 millones de seguidores en Instagram detalles sobre los cambios físicos y emocionales que ha experimentado desde que se convirtió en madre, así como algunas fotografías que lo confirman y mensajes que han motivado a sus fans.

Te puede interesar: Aislinn Derbez presume abdomen de infarto y opaca a Bárbara de Regil: FOTO

En más de una ocasión la actriz de "A la mala" ha puesto un alto al body shaming tanto en sus redes sociales como en su canal de YouTube, hablando sobre la importancia del cuidado de la salud tanto física como mental pues son factores que se ven afectados por los comentarios negativos.

Aislinn Derbez envía mensaje de amor propio. Foto: Instagram @aislinnderbez

La hija de Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores con una fotografía en la que presume su impactante figura, aunque en ella revela los problemas que tuvo con el ejercicio pues confesó que no ha sido muy "disciplinada": "Es de las cosas que más trabajo me cuestan en la vida y antes pensaba que sólo servía para “tener buen cuerpo”, salía peor pues cuando no se cumplían mis expectativas dejaba de hacerlo".

Hace poco me di cuenta de lo mucho que el ejercicio mejoraba mi salud mental, dejó de ser una opción de hacerlo sólo para “verme bien” y se convirtió en un aliado importantísimo en mi vida.Mover el cuerpo de la forma que sea es fundamental para sentirnos bien mentalmente (y aparece tu mejor versión físicamente, lo cual es un plus)", escribió la actriz.

Aislinn Derbez preocupa a fans

La actriz de 35 años comenzó el 2022 con un intenso mensaje en sus redes sociales, mismo que logró generar preocupación en sus fans que no dudaron en externar su apoyo y cariño.

“Desde que terminó el año he sentido pocas ganas de entrar a redes sociales y se ha sentido bien. Ha sido un inicio de año muy particular y diferente a lo que me hubiera imaginado. Ando más sensible de lo normal y con muchas ganas de parar, hacer todo más lento que nunca y sin toda esa prisa con la que viví todo el 2021”, escribió.

Te puede interesar: "A veces damos por hecho": Aislinn Derbez lanza fuerte mensaje sobre la separación de familias

"Tómate tu tiempo chiquita y sé feliz" y "Hermosa, adelante, eres una persona maravillosa y una mama bellísima", fueron algunos de los comentarios que le llovieron a la actriz por parte de sus seguidores que se mantienen atentos a lo que sucede con la actriz.

Aislinn Derbez comenzó el año en medio de un gran alboroto por su nueva relación sentimental con el fotógrafo Jonathan Kubben, aunque ello no la detiene y se encuentra feliz enfocada en su carrera y su hija.

Fans externan apoyo a Aislinn Derbez. Foto: Instagram @aislinnderbez

SIGUE LEYENDO:

Hija de Aislinn Derbez aparece con radical cambio de look, perfecto para las más pequeñas

¿Se arrepiente? Él es el GUAPO hombre al que Aislinn Derbez rechazó por Mauricio Ochmann: FOTOS

Mauricio Ochmann y Paulina Burrola: Así son sus románticas vacaciones en playas de Tulum | FOTOS