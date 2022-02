Bella actriz del Cine de Oro fue rechazada tras tener hepatitis

La época de Oro del Cine Mexicano llevó a la pantalla grande muchas estrellas que ahora son considerados íconos del séptimo arte, pero así como lanzó a la fama a varias figuras, también terminó con la carrera de algunas, tal fue el caso de Esther Fernández quien fue rechazada después de contraer hepatitis.

La diva nació el 23 de agosto de 1915 en Mascota, Jalisco, y es recordada por su papel de "Crucita" en la película 'Allá en el Rancho Grande' de 1936 del director Fernando de Fuentes y donde compartió créditos con Tito Guízar, quien recibió ayuda de su tío para debutar. Esta cinta se convirtió en el primer largometraje en representar a México internacionalmente y dio inicio a la época dorada del cine y a la comedia ranchera.

María Esther Fernández González, nombre completo de la actriz, debutó en la cinta 'Profanación' de 1933, como extra, sin embargo, su talento la hizo ser parte de otras producciones como fueron 'Corazones de derrota', 'Más allá de la muerte' y 'La mujer del puerto', hasta que en 1936 consiguió su primer estelar en el filme 'El baúl macabro' y después en 'Allá en el Rancho Grande', en donde alcanzó el reconocimiento internacional.

La actriz se convirtió en la favorita del público debido a su rostro juvenil y su figura delgada y alta, además por provocar la ternura con cada uno de sus personajes. Esther no solo conquistó al público, sino también a algunos de sus compañeros uno de ellos fue Pedro Armendáriz, con quien tuvo una intensa relación que casi termina en matrimonio, sin embargo ella huyó y lo dejó plantado en el altar.

En su corto paso por Hollywood con películas como 'Two Years Before the Mast' al lado de Alan Ladd, la actriz conoció a Francis Alstock, agente de la División de Cine de la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos (CIAA), quien quedó enamorado de ella y le rogó para que se casara con él.

Su última conquista fue Antonio Badú, conocido como “El emir de la canción” con quien contrajo matrimonio en 1949, sin embargo, la relación no prosperó y un año y medio después la pareja decidió divorciarse, pero mantuvieron una gran amistad, lo que les hizo poder protagonizar más cintas en la pantalla grande.

'Su última aventura', 'Surcos de sangre', 'Prisión de sueños', 'Hipólito el de Santa', 'Sólo Veracruz es bello', 'La fuga', 'Tierra brava', 'La mujer del puerto' y 'Flor de durazno', por la cual recibió una nominación al premio Ariel; son algunas producciones de su larga trayectoria como actriz.

A pesar de tener una carrera consolidada y ser una de las figuras más importantes del Cine de Oro, Esther Fernández fue obligada a retirarse de los escenarios después de una intensa batalla contra el hepatitis y debido a que los productores estaban interesados en actrices más jóvenes, así que con sólo 37 años de edad la diva fue rechazada y prefirió decirle adiós a la pantalla grande.

Esther se mantuvo con la venta de sus obras de cerámica, sin embargo, sus últimos días los vivió en la Casa del Actor de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), en donde le daban cuidados especiales debido a sus problemas cardiacos. Fernández murió el 21 de octubre de 1999 de un infarto pulmonar.

