Ángela y Pepe Aguilar "desprecian" a famoso cantante; ya NO le dirige la palabra

Ángela Aguilar y su papá Pepe Aguilar son grandes exponentes del regional mexicano, por ello muchos artistas quieren colaborar con ellos y aunque han surgido algunos duetos como el de la joven de 18 años con Jessy y Joy, recientemente el famoso cantante Raymix reveló que ha querido trabajar con los intérpretes de 'Prometiste', pero que no le dirigen la palabra.

El cantante de electrocumbia tuvo un reciente encuentro con la prensa en donde además de hablar de su nominación a los Premios lo Nuestro y su más reciente sencillo 'Te voy a conquistar', dio a conocer que muchos de sus colegas han menospreciado su género musical, pues es considerado del "barrio y de la gente pobre".

Durante una entrevista, Edmundo Gómez Moreno, nombre real del intérprete, confesó que ha buscado desde artistas nacionales hasta internacionales como Sebastián Yatra y Guaynaa, a quienes, aseguró, les mandó una canción y un remix, respectivamente, pero no les gustó.

Ángela Aguilar no le contesta a Raymix

El intérprete del éxito 'Oye Mujer' confesó que quiso hacer una canción con la intérprete de 'En realidad', quien desde hace algunos años se ha colocado como una de las grandes promesas de la música junto a Lucerito Mijares y Mía Rubín. "Hace poquito hablé con mi amiga Ángela Aguilar, yo la quiero bastante, pero simplemente me dejó de hablar", contó el artista que le mandó una propuesta musical.

"De hecho hace poco escuché a Pepe Aguilar decir que no admira a gente que usa la computadora para hacer sonidos, pero es música diferente, no tiene nada de malo", dijo sobre la postura del hijo de Flor Silvestre, quien también tuvo una pelea con Natanael Cano por aquellas declaraciones.

No obstante, indicó que el rechazo que más le "dolió" fue el de Los Ángeles Azules, con quienes iba a hacer una colaboración pero fue cancelada hace una semana. "Tuvimos un detalle hace unos años: no pude ir a cantar con ellos, lo anuncié en redes y se enojaron. Me equivoqué al decir que, si iban a verme, podían pedir sus boletos de vuelta. Pero bueno, su gira salió bien y eso tiene 4 años".

No obstante, agradeció a Paulina Rubio que haya accedido a cantar 'Tú y yo'. "Paulina es una persona con mucha carrera, es muy inteligente. A veces nos falta un poco de inteligencia, la vida es una ruleta. A ella le vale madres todo ese tipo de estereotipos, sí a ella algo le gusta lo hace, eso es lo que le aprendí. Ella es una gran amiga mía y me ha dado consejos de oro".

SIGUE LEYENDO: