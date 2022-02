Majo Aguilar responde a las comparaciones con su prima Ángela Aguilar: "Ha sido muy desgastante"

Ángela y Majo Aguilar continúan ganando popularidad y se han convertido en las nuevas promesas del regional mexicano gracias al talento que poseen y que las llevará a continuar con el legado familiar, sin embargo, no han evitado ser víctimas de comparaciones que habrían desatado rumores de rivalidad entre ellas.

Esto habría incrementado debido a que ambas fueron nominadas en los Premios Lo Nuestro en la misma categoría, Artista revelación femenina. Aunque ellas no dudaron en responder con un contundente mensaje con el que dejaron claro si existe o no rivalidad en la dinastía Aguilar.

Te puede interesar: Integrante de Grupo Firme conmueve a Ángela Aguilar con este detalle | VIDEO

En entrevista para "Ventaneando", Majo Aguilar señaló que las constantes comparaciones y rumores de rivalidad han resultado desgastantes pues ella es una persona sensible, sin embargo, puntualizó que no existe ningún tipo de competencia o conflicto con su familia.

Majo Aguilar responde a la supuesta rivalidad con Ángela Aguilar. Foto: Instagram @majo__aguilar

"Quiero mucho a mi familia. Hay que aclarar las cosas, las dos cabemos. No son olimpiadas, no es como que tiene que ganar una o la otra (...) Como yo lo veo, que padre que son dos chicas que están cantando música regional", señaló.

¿Qué dice Ángela Aguilar?

Tras la nominación a los Premios Lo Nuestro, que se realizarán el próximo 24 de febrero en Miami, Florida, la intérprete de “Dime cómo quieres” también fue cuestionada sobre si existen enfrentamientos con su prima.

"No hay rivalidad y justamente agarré mi celular porque ayer le escribí a mi prima y le mandé muchos sticker diciéndole que muchas felicidades por su nominación”, dijo Ángela Aguilar en entrevista con el programa “Despierta América”.

Te puede interesar: Majo Aguilar: 5 FOTOS con las que desbanca la belleza de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar niega rivalidad en su familia. Foto: Instagram @majo__aguilar

Relató que ambas comenzaron a cantar motivadas por su familia en la despedida de sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Aunque hasta el momento no han hablando de una colaboración, podría suceder ya que comparten el género como parte de legado familiar.

"Me encanta que le esté yendo bien y más que esté grabando sus propias canciones (…) De verdad, yo creo que como mujeres no nos podemos dar el lujo de tener rivalidades porque estamos en un momento y en un género donde eso ya no se acepta”, añadió Ángela Aguilar.

SIGUE LEYENDO:

¡A un lado Ángela Aguilar! Majo Aguilar busca honrar y seguir los pasos de Flor Silvestre

Ángela Aguilar recibe el mes del AMOR con entallado vestido rojo: FOTO

¿De dónde es Ángela Aguilar? Edad, estatura y otros talentos que no conocías de la hija de Pepe Aguilar