"Yo no debería estar ni vivo": Jorge Salinas teme quedar paralítico

Debido al grave problema de salud en la espalda lumbar que enfrenta, el actor Jorge Salinas reveló que la está pasando muy mal; sin embargo, confesó que se siente muy afortunado de estar con vida.

Durante la alfombra roja de la película ‘Sexo, pudor y lágrimas 2", el actor de 53 años se dijo agradecido por tener la oportunidad de estar con la prensa y con su público, y explicó que hace 11 años, tuvo una embolia pulmonar, donde el 99 por ciento de las personas que la padecen, mueren, por lo que se siente una persona bendecida.

Veintitrés años después, “Sexo, pudor y lágrimas” regresa con una secuela más incluyente

Pese a que hace algunas semanas el artista manifestó que estaba valorando la posibilidad de operarse para combatir el dolor que aqueja su espalda, en esta ocación Salinas reveló que desechó esta opción por miedo a quedar sin movimiento en todo su cuerpo.

Finalmente, el esposo de Elizabeth Álvarez explicó que, aunque ha recurrido a distintos tratamientos e incluso a la marihuana, ninguno de ellos le ha ayudado con su problema.

“En nadar, en alinearte, controlar tu peso… me metía pastillas y demás, y el dolor persistía y persistía. Sí (he probado el cannabis) en algunas gotitas de repente, pero no, a mí ni la morfina me hace”, concluyó.