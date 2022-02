Pilar Montenegro no quiere saber absolutamente nada de Garibaldi, ¿odia a sus excompañeros?

El grupo Garibaldi sigue afinando todos los detalles para la realización de su serie biográfica, la cual relatará todas las vivencias que afrontaron en la década de los 90; sin embargo, no todos sus integrantes colaborarán en ella.

A pesar de que Sergio Mayer, Paty Manterola, Charly López y Luisa Fernanda han mostrado interés en el proyecto, todo indica que Pilar Montenegro no participará en él pues sigue renuente a volver a la vida pública.

“Eso sí se los digo desde el principio, Pilar no va a estar, Pilar está retirada, Pilar no tiene intenciones de volver nunca más, no le interesa saber nada del medio del espectáculo, de la prensa, de los medios en general, no quiere saber absolutamente nada”, explicó la artista en entrevista con la prensa.

Asimismo, la integrante de la afamada agrupación dejó en claro que ni ella ni sus compañeros insistirán para hacerla cambiar de opinión.

“Eso realmente lo tendrá que negociar la productora o el director, o quienes vayan a ser, pero la verdad no lo creo, porque ella no quiere, o sea, ella no quiere, ha sido conflictivo que la gente entienda que nosotros no podemos forzar a alguien que no quiere estar”, aseguró.

Contrario a esta situación, Luisa confesó que como compañeros del fallecido Xavier Ortiz, tienen la responsabilidad de hablar de su colega y amigo en la serie biográfica.

“Yo creo que debemos hacerlo ¿no?, quedaríamos como tontos si no lo hacemos, obviamente hay que contar anécdotas, algunas cosas por ejemplo de su vida personal pues no las sabemos porque él estaba casado con una chava que nada que ver con nosotros, o sea, la conocemos y le guardamos mucho respeto”, manifestó.

Luisa Fernanda negó que Garibaldi se ayudara con playback para cumplir con sus conciertos y festivales importantes, tal como se ha comentado en los últimos años.

“Al periodista que quieran, por ejemplo, preguntarle si en Viña del Mar hay playback, si en los festivales más importantes por ejemplo hay playback… no te dejan hacer playback, o sea, nosotros no cantamos en disco, pero en vivo siempre hubo una orquesta, siempre hubo músicos, siempre cantamos en vivo, feo, bonito o regular, o como quieran, pero siempre cantábamos en vivo, ahora, para las canciones que cantábamos tampoco hay que ser tenor, no hay que ser Plácido Domingo”, concluyó.

Sigue leyendo

Sergio Mayer revela que el grupo “Garibaldi” sufrió un secuestro; estos son los detalles

Garibaldi: Ingrid Coronado, Rafael Amaya y otros famosos que estuvieron en la agrupación y no recuerdas

Quién es Paola en Luis Miguel, la serie; ¿Paty Manterola o Pilar Montenegro?