El corrido de “El Ratón” está imparable y ahora suena hasta en francés | VIDEO

El corrido más popular con el que se despidió el 2021 es “El Ratón”, una canción de regional mexicano que en su letra habla de dos imponentes figuras del narcotráfico Ovidio y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El furor por el tema aún está presente en el segundo mes del 2022 y ahora no solo Código FN, quienes la cantaron por primera vez la tienen en su lista, también El Komander, Eduin Caz y otras estrellas han cantado la popular pieza.

Pero quien sorprendió cantando “El Ratón” fue una joven que grabó el cover y lo subió a TikTok, lo que llamó la atención de esta nueva versión es que lo hace en francés.

La usuaria de nombre Luna Gómez cuenta con más de 70 mil seguidores y cientos de videos en los que muestra su bella voz, su talento en la guitarra y la habilidad que tiene para catar en otros idiomas.

La grabación en la que interpreta “El Ratón” ya tiene más de 1 millón de reproducciones y miles de comentarios en los que aplauden la creatividad de la joven.

“Soy el ratón

Soy Ovidio, soy Guzmán, un hijo de el Chapo

Soy hermano de Alfredito y de Archivaldo

Y por cierto me disculpo por lo del Culiacanazo

Yo no peleé

Pues la vida de mis hijas fue primero

Pa' que sepan que yo no conozco el miedo

Un Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno”