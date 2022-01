Frida Sofía Guzmán interpreta el tema “Soy el ratón”, corrido dedicado a su tío y abuelo “El Chapo”

Frida Sofía Guzmán es la nueva revelación del regional mexicano, su nombre cada vez suena más pues es una joven con mucho talento, pero también es una de las nietas de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ahora se difundió en redes sociales una grabación en la que aparece la talentosa joven arriba del escenario, pero la novedad y lo que fue señalado por algunos usuarios es la canción que cantaba.

Se trata del éxito “Soy el ratón”, un corrido dedicado a Ovidio y “El Chapo”, familiares de la nueva estrella del regional mexicano, por lo que no dudó en cantar la letra del tema.

“Soy el ratón. Soy Ovidio, soy Guzmán, un hijo del Chapo. Soy hermano de Alfredito y de Archivaldo. Y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo. Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo. Un Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno”, dice la parte de la canción.

¿Quién es Frida Sofía Guzmán?

Es hija de Edgar Guzmán y nieta de Joaquín “El Chapo” Guzmán, participó en “Tengo talento mucho talento” en donde hizo una participación espectacular dejando ver su gran talento para la música.

Tiene 16 años y es muy activa en redes sociales en donde sube videos cantando canciones de grandes exponentes de la música algunos de ellos son “Que caro estoy pagando” de Los Plebes del Rancho, “Un millón de primaveras” de Vicente Fernández y “No llega el olvido” de Jenni Rivera.

Seguir leyendo

Frida Sofía Guzmán, nieta del Chapo se perfila para ser la nueva Jenni Rivera y este VIDEO lo comprueba

Julio César Chávez: Chávez Jr. asegura que el boxeador golpeaba a su esposa e hijos